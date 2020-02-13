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Фотофакт

Неблагополучные участки

Общественный совет отзывает своего председателя

Светлана Вьюниченко
13 февраля 2020 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 6 февраля состоялось внеочередное заседание общественного совета. Срочность была вызвана вопросом об отзыве председателя консультационного органа Андрея Федорченко.

Напомним, что в январе в Центре культуры и окружающей среды состоялось собрание «народной инициативы», запустившее процедуру отзыва 6-ти депутатов городского совета. Председательствовал на нем именно Андрей Федорченко. Причем представился он руководителем общественного совета. Это и стало основной претензией. Ведь общественный совет не только не уполномочивал своего председателя на такие действия, но и высказывался против них. По крайней мере, на предыдущем заседании члены консультационного органа не поддержали инициативу Федорченко об роспуске городского совета.

В итоге в общественном совете образовалась инициативная группа, собравшая необходимое число подписей для процедуры отзыва председателя. Чтобы реализовать ее и понадобилось внеочередное заседание. На нем присутствовали  19 представителей. Самого Андрея Федорченко не было, он находился в командировке. 

Вопрос оказался сложным и вызвал длительные дебаты. Кроме главной претензии, председателю вменяли отсутствие должной «бумажной» работы. Так, по словам выступавших, ни одно решение общественного совета за 3 года не было проведено через исполком, как того требует законодательство. Как выяснилось, не имелось в совете ни плана работы, ни утвержденного положения. По большому счету, даже общая численность членов общественного совета находится под сомнением. За прошедшее время кто-то уехал из города, кто-то умер. 

Бюрократические проволочки оказались лишь верхушкой айсберга. Некоторые члены совета утверждали, что председатель «замалчивал острые вопросы, поступавшие от народа». 

Защитники Федорченко выдвигали свои аргументы. Главный из них - именно председатель боролся в судах за само существование органа. Еще одним весомым возражением к принятию решения было отсутствие Андрея Федорченко и невозможно выслушать его позицию. 

Тем не менее, основная масса присутствующих настаивала на голосовании. Хотя Александр Белименко, который вел заседание, считал, что принятое решение окажется нелегитимным. По процедуре, отзыв председателя можно утвердить лишь двумя третями общей численности совета. Число собравшихся не дотягивало до этого количества. Однако сторонники радикального решения утверждали, что положение, на которое опирался Белименко, также нелигитимно. Ведь председатель так и не провел его через исполком. 

В итоге решение об отзыве Андрея Федорченко с поста председателя общественного совета было принято. Будет ли оно оспорено в суде, покажет ближайшее время.

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Комментарии к статье «Общественный совет отзывает своего председателя»

В Славянске 6 февраля состоялось внеочередное заседание общественного совета. Срочность была вызвана вопросом об отзыве председателя консультационного органа Андрея Федорченко.

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