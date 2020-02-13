Когда объявлять карантин в школах

На сегодняшний день все школы Славянска находятся на карантине. Первыми 4 февраля на вынужденные каникулы отправились ООШ №№ 6,7, 14, 18. Через два дня к ним прибавился УВК. С 7 февраля карантинили все ООШ города, кроме четырех и педлицея. Но с 11 числа временно закрыли и их.

Дата окончания карантинных мероприятий пока неизвестна. В гороо объясняют, что школьники будут сидеть дома «до нормализации положения по гриппу и ОРВИ».

Однако некоторые общественники посчитали, что детвору следовало распустить превентивно, до того, как школьники начали массово болеть. Либо же приурочить зимние каникулы к «высокому» эпидсезону. Руководство города с такой постановкой вопроса не согласно.

- Никто не заинтересован в том, чтобы дети болели. Но мы ведь не начинаем пить жаропонижающие, пока не поднялась температура. А предугадать, когда именно наступит пик заболеваемости, довольно сложно. Действительно, чаще всего карантин объявляют в конце января-начале февраля. Но даже несколько дней, порой, играют решающую роль. Может случиться так, что каникулы закончатся, а заболеваемость как раз начнется - потому что дети сели за парты и обменялись микробами. держать их дома до апреля мы все равно не сможем, - объяснил заместитель городского головы Юрий Подлесный.