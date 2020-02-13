Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

|13 февраля 2020
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В Славянске 7 февраля продемонстрировали, как будет выглядеть медицина будущего. Насколько близкого будущего - зависит от нескольких моментов.
В этот день в библиотеке им. М. Петренко состоялась презентация медицинской информационной системы, которая сейчас внедряется в городе. Запустить ее обещают уже нынешней весной.
Цель нововведения - сделать посещение амбулаторий и поликлиник комфортным для пациентов. А еще - свести до минимума время ожидания приема. Представители USAID, которые разрабатывают и внедряют проект «Единое медицинское пространство», предлагают рассматривать медицину, как услугу. И она должна быть удобной для потребителя.
Славянск - не первый город Донбасса, где в медицинскую сферу вводятся информационные технологии. Например, в Северодонецке время ожидания в амбулаториях сократилось с нескольких часов до 5-10 минут. Однако, как показала пробная демонстрация, к таким показателям, скорее всего, город доберется не сразу.
Медицинская информационная система представляет из себя хорошо защищенную единую базу данных. Благодаря ей, пациент сможет создать личный кабинет и записываться на прием к семейному доктору через смартфон или другой девайс. Еще один вариант - записаться в регистратуре. Здесь человеку назначат время, а врач заранее будет видеть, кто и когда к нему придет. Если доктор хорошо знает своих пациентов, это даст ему возможность просмотреть историю болезни, заранее наметить схему приема. Во время визита врач не только осмотрит больного. При необходимости, через единую систему он направит его на анализы либо к узкому специалисту.
В будущем, когда к системе подсоединят и больницы, а сам Славянск вольется в единую базу Украины, врач, используя код доступа, сможет посмотреть выписки своего пациента из любого медучреждения страны.
С другой стороны, пациент в личном кабинете увидит свою медкарту. И получит возможность ознакомиться с ней, не продираясь через тайны врачебного почерка.
Сейчас, как рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим, идет обучение персонала и установка оборудования. Обучение проходит в несколько этапов. На данный момент представители компании «Инсимед» прибыли в Славянск, чтобы сотрудники лечебных учреждений смогли потренироваться на своих рабочих местах.
Среди задач на ближайшее будущее - перенос информации с бумажных карточек пациентов на электронный сервис и запуск программы в эксплуатацию. Однако это не будет сделано, пока не установят мощную защиту персональных данных.
Врачи, присутствующие на презентации, убедились, что слишком многое в системе зависит от человеческого фактора. Затормозить работу могут навыки в обращении с компьютерной программой. Не учитывает она и личностный подход. Например, пенсионер на приеме вряд ли уложится в отведенные 10 минут. Ему, чтобы дойти от двери кабинета до стола, раздеться и услышать, что говорит врач, понадобится больше времени, чем молодому человеку.
Однако медики уверены, что навыки работы придут с опытом. А единая информационная система является большим шагом вперед.
Интересно, что накануне демонстрационного мероприятия, 5 февраля, в Славянске была зарегистрирована электронная петиция о переходе амбулаторий и поликлиник на прием по предварительной записи. По мнению ее автора, это оставит в прошлом пустую трату времени пациентов и медиков. Как видим, необходимость внедрения инновационных технологий витает в воздухе и поддерживается народом.
На сегодняшний день в Славянске работает 61 семейный врач. 10 городских амбулаторий расположены в 9 зданиях. К ним приписаны 120 тыс. граждан. 88 тыс. из них уже заключили декларации с докторами.
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В Славянске 7 февраля продемонстрировали, как будет выглядеть медицина будущего. Насколько близкого будущего - зависит от нескольких моментов.