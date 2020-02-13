В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

В Славянском краеведческом музее начали работу две новые экспозиции - "Из художественных фондов музея" и "Стражники времени". Первая состоит из картин и скульптур, вторая - из часов различных марок.

Выставка картин появилась по просьбе посетителей. В нее вошли работы наших земляков первой половины 20 века. Рядом с ними размещены картины мастеров более позднего периода, включая современников.

Выставка экспонирует лишь малую часть художественного фонда, насчитывающего до 1000 предметов изобразительного искусства. На выставке представлено 55 работ - 46 картин и 9 образцов художественной керамики. Ограниченное число выставленных предметов связано как с дефицитом экспозиционной площади, так и с тем, что отдельные картины планируется включить в другие выставки, которые ожидают славянцев в этом году. Среди них - персональный вернисаж работ Юрия Савченко, приуроченный к юбилею мастера кисти, и комплексная экспозиция к 375-летию Славянска. В нее войдут художественные изображения городского ландшафта.

Совершенно другой сфере посвящена выставка "Стражники времени", составленная более чем из 200 часов различных эпох и производителей. Уличные, настенные, настольные, наручные, с ходиками и циферблатами, механические и электрические, мужские и женские, для людей с проблемами зрения и любителей долго поспать, - разнообразие представленных моделей поразит даже не искушенного в этой технике посетителя. Любители старины здесь могут увидеть "ходики" царского периода, историки - проследить эволюцию этого изобретения человеческой цивилизации. Примечательно, что большая часть экспонатов - в рабочем состоянии и продолжает исправно отсчитывать часы, минуты и секунды.

Обращаем внимание, что обе экспозиции будут работать только до 8 марта. Так что времени для ознакомления с ними осталось не так уж много.