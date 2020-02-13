 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

Павел Коротенко
13 февраля 2020 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянском краеведческом музее начали работу две новые экспозиции - "Из художественных фондов музея" и "Стражники времени". Первая состоит из картин и скульптур, вторая - из часов различных марок.

Выставка картин появилась по просьбе посетителей. В нее вошли работы наших земляков первой половины 20 века. Рядом с ними размещены картины мастеров более позднего периода, включая современников. 

Выставка экспонирует лишь малую часть художественного фонда, насчитывающего до 1000 предметов изобразительного искусства. На выставке представлено 55 работ - 46 картин и 9 образцов художественной керамики. Ограниченное число выставленных предметов связано как с дефицитом экспозиционной площади, так и с тем, что отдельные картины планируется включить в другие выставки, которые ожидают славянцев в этом году. Среди них - персональный вернисаж работ Юрия Савченко, приуроченный к юбилею мастера кисти, и комплексная экспозиция к 375-летию Славянска. В нее войдут художественные изображения городского ландшафта.

Совершенно другой сфере посвящена выставка "Стражники времени", составленная более чем из 200 часов различных эпох и производителей. Уличные, настенные, настольные, наручные, с ходиками и циферблатами, механические и электрические, мужские и женские, для людей с проблемами зрения и любителей долго поспать, - разнообразие представленных моделей поразит даже не искушенного в этой технике посетителя. Любители старины здесь могут увидеть "ходики" царского периода, историки - проследить эволюцию этого изобретения человеческой цивилизации. Примечательно, что большая часть экспонатов - в рабочем состоянии и продолжает исправно отсчитывать часы, минуты и секунды.

Обращаем внимание, что обе экспозиции будут работать только до 8 марта. Так что времени для ознакомления с ними осталось не так уж много.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 февраля 2020

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Когда объявлять карантин в школах

Кто должен заниматься сосульками

В горсовете нет согласия по поводу децентрализации

Городская власть продолжит борьбу за ОТГ

В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов

За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал

Общественный совет отзывает своего председателя

Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием

Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет

Почем Соединенные Штаты

12 февраля 2020

Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек

Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне

Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы

Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою

Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей

«Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу

10 февраля 2020

Как составить план курсовой работы

6 февраля 2020

В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO

Неблагополучные участки

В Славянске пять школ закрыли на карантин

«Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги

Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод

Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает

Причины неисправностей ноутбуков и виды ремонта

Также в разделе

Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

— 13 февраля 2020 —

В Славянске 7 февраля продемонстрировали, как будет выглядеть медицина будущего. Насколько близкого будущего - зависит от нескольких моментов.

Читать далее ⇒

Когда объявлять карантин в школах

— 13 февраля 2020 —

На сегодняшний день все школы Славянска находятся на карантине. Первыми 4 февраля на вынужденные каникулы отправились ООШ №№ 6,7, 14, 18. Через два дня к ним прибавился УВК. С 7 февраля карантинили все ООШ города, кроме четырех и педлицея. Но с 11 числа временно закрыли и их.

Читать далее ⇒

Общественный совет отзывает своего председателя

— 13 февраля 2020 —

В Славянске 6 февраля состоялось внеочередное заседание общественного совета. Срочность была вызвана вопросом об отзыве председателя консультационного органа Андрея Федорченко.

Читать далее ⇒

Как составить план курсовой работы

— 10 февраля 2020 —

О написании курсовой работы задумывается каждый студент учебного заведения. Данное задание выполняют все учащиеся высших учебных учреждений, независимо от формы обучения.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая»

В Славянском краеведческом музее начали работу две новые экспозиции - "Из художественных фондов музея" и "Стражники времени". Первая состоит из картин и скульптур, вторая - из часов различных марок.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

Кто должен заниматься сосульками

В горсовете нет согласия по поводу децентрализации

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет

Дело Виктора Воропаева передано в суд

Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек

Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне

Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 февраля 2020

Собирательный образ

В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая

С 20 февраля за воду вновь придется платить больше

Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»

Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной

Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году

Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских

Когда объявлять карантин в школах

Кто должен заниматься сосульками

В горсовете нет согласия по поводу децентрализации

Городская власть продолжит борьбу за ОТГ

В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов

За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал

Общественный совет отзывает своего председателя

Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием

Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет

Почем Соединенные Штаты

12 февраля 2020

Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек

Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне

Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы

Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою

Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей

«Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу

10 февраля 2020

Как составить план курсовой работы

6 февраля 2020

В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO

Неблагополучные участки

В Славянске пять школ закрыли на карантин

«Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги

Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод

Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает

Причины неисправностей ноутбуков и виды ремонта

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top