На старте второго этапа медреформы: чего ждать Славянску

Реформирование здравоохранения, как и все новшества, вызывает в обществе слухи и опасения. Начало второго этапа, который стартует весной нынешнего года, наложилось на общую ситуацию в стране и панику с коронавирусом. О том, как обстоят дела в Славянске, рассказали начальник отдела здравоохранения Елена Джим и профильный заместитель городского головы Юрий Подлесный.

Славянск к переходному периоду готов

Как заверили чиновники, горожанам на данном этапе медреформы беспокоиться нечего. Понимая, что переходный период всегда трудный, в городе создали финансовые резервы.

- Славянску сейчас могут позавидовать многие города. Мы в хорошем положении. Поэтому слухи и паника безосновательны, - говорит заммэра.

Отметим, что в государственный бюджет на обеспечение второго уровня оказания медпомощи заложено 72 млрд грн. По словам Елены Джим, этого не достаточно, чтобы покрыть все расходы.

- Новая система прозрачно подразумевает софинансирование из местной казны. Так, в эту сумму не входят коммунальные услуги в больницах, ремонт и содержание зданий, закупка нового оборудования и амортизация имеющегося, - говорит начальник здравотдела.

Добавим, что система «деньги ходят за пациентом» на вторичном уровне медобслуживания еще не опробована. Пока только понятно, что больше будут зарабатывать те больницы, которые смогут предоставить лучшую инфраструктуру, спектр деятельности и профессионализм врачей. Как это удастся в Славянске - покажет время.

- Мы исходили из того, что город должен перекрыть 50% финансирования. Если судить по прошлому году, для этого потребуется 168 млн грн. В местный бюджет пока заложили 150 миллионов, что составляет 89%. Но это нормально. Всегда в течение года идет дофинансирование. У нас учтены расходы на все незакрытые государством статьи. Так что наши больницы смогут спокойно работать. И пациенты обойдутся без моральных травм, - заверяет Елена Джим.

По мнению Юрия Подлесного, неувязки могут возникнуть при создании новых ОТГ. Поскольку реформа предоставляет людям право выбора, с большой долей вероятности можно предположить, что жители новообразованных территориальных громад захотят лечиться в Славянске. Как при этом будут проходить взаимозачеты, пока неясно. Формула - вам заплатит государство, поскольку «деньги ходят за пациентом», не сработает, предупреждает заммэра. Ведь, напомним, госбюджет покрывает лишь половину расходов. Местные власти, как озвучил Юрий Подлесный, готовы отстаивать интересы города вплоть до суда.

Больницы обещают не сокращать

Самый болезненный вопрос, который волнует горожан - о возможном закрытии больниц. Эти слухи подогревает работа чиновников и руководителей медучреждений, которые стали часто посещать больницы. По мнению славянцев, такие визиты связаны с «уплотнением» отделений.

- Наша задача - спокойно, но глубоко проанализировать имеющиеся ресурсы и резервы. Поэтому такие «обходы» лечебных учреждений будут продолжаться, - объясняет Елена Джим. - Мы понимаем, что финансирование медицины все больше будет перекладываться на местные бюджеты. И должны быть к этому готовы.

По словам чиновницы, город обязательно сохранит все имеющиеся виды оказания помощи. Поэтому сами направления сокращаться не будут. А вот койки в отделениях - под вопросом.

- Койки в стационарах не всегда используются эффективно. Часто их занимают так называемые «социальные» пациенты. Придется пересмотреть и подходы к лечению, тем более, что современные технологии это позволяют. Менее травматичные виды хирургических операций позволят уменьшить количество койко-дней. Также будем отходить от принципа госпитализации с хроническими заболеваниями не в стадии обострения, - говорит Елена Джим.

Единственное, из-за чего городу действительно может в ближайшее время потребоваться уплотнение - капитальный ремонт в горбольнице №1. Как только будут объявлены результаты тендера и появится победитель, с ним начнутся переговоры. Если больницу реально отремонтировать за год, ее временно переселят. Если же работы растянутся, значит, проводить их будут, не закрывая лечебного учреждения.

Бесплатные пакеты медуслуг. Какие они

Для славянцев формула «деньги ходят за пациентом» будет означать, что медуслуги они уже оплатили налогами, и государство перечислило деньги на лечение напрямую в больницу.

С 1 апреля вводится 26 пакетов бесплатных услуг. Программа «медицинских гарантий» включает первичную, экстренную, специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, ведение беременности и роды, и медицинскую помощь детям до 16 лет.

Но не все услуги будут бесплатными. Например, останется платной стоматология (кроме экстренных случаев у детей), косметологические процедуры, массаж и некоторые другие.

Правда, чтобы услуги были бесплатными, пациент должен соблюдать ряд правил. Главное из них - получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация. Если человек захочет самостоятельно проконсультироваться с хирургом или сдать анализы, за это выставят счет.

Без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях.

Если вдруг в больнице намекнут на оплату, министерство предлагает звонить на горячую линию Нацслужбы здоровья 1677. Но, если рассуждать здраво, радужной картина не выглядит.

Например, за консультацию узкого специалиста государство перечислит больнице 49 грн. Любой, кто обращался к врачу, знает, что там действуют другие расценки. Экстренную операцию Национальная служба здоровья согласна профинансировать на 500 грн. Почему-то меньше всего выделили на стоматологические услуги - 9,19 грн за человека. Будет ли этой суммы достаточно - вопрос риторический.

Еще один нюанс. В финансирование ни одного пакета не включены лекарства. В НСЗУ объясняют, что они «входят в другую программу». Но если в больнице их не окажется, бесплатная экстренная помощь просто потеряет смысл.