Подарок от земляка: сенсорная доска и яблоки для всех школьников

Славянская ООШ №5 получила неожиданный подарок от своего бывшего выпускника, экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. На прошлой неделе здесь была смонтирована и установлена интерактивная сенсорная доска последнего поколения.

Как рассказывает директор ООШ №5 Виктория Волосухина, аналогов ей в городе на сегодняшний день нет.

- Это сенсорная Touch-панель, по сути - большой планшет на стене. Она управляется рукой, ей не нужен проектор. Не важно, светит ли на нее солнце, - говорит директор.

Доску установили в кабинете украинского языка и литературы. Но расписание будут составлять так, чтобы с новым девайсом смогли поработать и на других предметах. В школе уже имеются две интерактивные доски. Но - не такие, им нужен проектор.

- Это очень полезный подарок. Славянские учебные заведения не избалованы техническими новинками. Хорошо, что у нас есть выпускники, которые не забывают ни город, ни школу, - делится Виктория Волосухина.

Андрей Шишацкий не скрывает, что к родному городу у него особое отношение. Именно здесь он планирует продолжить программу витаминизации, которая проводилась во всей Донецкой области в бытность его губернатором. В 2012-13 годах все школьники Донетчины получали в начале весны, когда явно ощущается нехватка витаминов, по полтора кг яблок. Некоторым их выдавали каждый день поштучно, где-то полным комплектом. Суть от этого не менялась.

Сейчас, когда Славянск, как и вся страна, замер на пороге коронавируса, витамины детям точно не повредят. Благотворительный фонд «Успех», учрежденный Андреем Шишацким снова хочет подарить ученикам и педколлективам городских школ по полтора килограмма яблок. С таким предложением наш земляк обратился к мэру Славянска. От города требуется лишь организационное содействие в реализации мероприятия.

Андрей Шишацкий просит не искать в его действиях политического подтекста. Это просто подарок землякам от БФ «Успех». Кстати, качество сертифицированных фруктов уже было проверено на учениках школы №5. Им витаминный сюрприз достался в начале февраля. Но это не означает, что теперь они его не получат снова - вместе со всеми. Просто родная школа все равно остается самой главной.