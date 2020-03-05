Губернатор уверяет, что область готова к вспышке коронавируса

По состоянию на 3 марта в Украине зарегистрирован первый случай коронавируса. Им заболе житель Черновицкой области, вернувшийся из Италии. В Донецкой области подозрений на COVID-19 пока не зафиксировано. Тем не менее, руководство области отчиталось о мерах, принятых в связи с распространением болезни. Брифинг на эту тему состоялся в Краматорске 28 февраля.

Губернатор Донетчины Павел Кириленко сообщил, что область полностью готова к любому развитию ситуации.

- Больницы оборудованы всем необходимым, готовы к возможному приему пациентов, врачи научены необходимом алгоритму действий. Разработан план и на тот случай, если будет большое количество зараженных, - заявил председатель ДонОГА.

Как рассказал и.о. директора департамента охраны здоровья Владимир Колесник, в области на случай заражения подготовлены 4 медучреждения. Два из них находятся в Мариуполе, по одному в Константиновке и Мирнограде. Для славянцев актуальны два последних варианта. Пока предполагается, что в Мирнограде будет находиться карантинная больница. Туда будут отправлять здоровых людей, контактировавших с зараженными. В Константиновке расположится непосредственно инфекционный госпиталь.

Больницы, по словам чиновников, оснащены всем необходимым. Хотя, как объяснил Владимир Колесник, специфических способов лечения коронавируса не существует. Заболевших будут лечить как при обычном гриппе. Если появятся осложнения - внимание уделят им.

- Не надо поддаваться панике. Мы пережили уже и свиной, и птичий грипп. А при COVID-19 смертность ниже, чем от обычного гриппа. Мы отслеживаем количество осложнений и реанимационных мер, которые оказываются больным в мире. Поэтому можем сказать, оборудования для своевременного оказания медицинской помощи у нас достаточно, - говорит и. о. директора департамента.

Тем не менее, все инфекционные больницы и отделения области оформили заявки на недостающее оборудование, в том числе - аппараты для искусственной вентиляции легких, и направили их в профильное министерство. Будет ли оно поставлено на места, покажет ближайшее время.

Чего действительно нет в области - это тест-систем, способных выявить коронавирус. Единственная лаборатория, где они имеются, находится в Киеве.

Поэтому, объясняют чиновники, на сегодняшний день выработан такой алгоритм действий. Если в медучреждение обращается человек с характерными симптомами, подробно изучается, был ли у него контакт с людьми, проживающими в странах, где зафиксировано заболевание. В случае положительного ответа, берутся анализы на все известные штаммы вируса гриппа. Если местная лаборатория их не подтверждает, анализы отправляются в Киев для тестирование на COVID-19.

Губернатор заверил, что ситуация на КПВВ также находится под контролем. Всем, кто прибывает в Украину из-за линии разграничения, меряют температуру бесконтактными термометрами. Все контрольные пункты оснащены ими в полном объеме. Также на КПВВ постоянно дежурят бригады экстренной медпомощи. Такие же меры принимаются и в отношении иностранцев, прибывающих в область через морской порт Мариуполя.

Что касается масок, Владимир Колесник отметил, что созданный вокруг них ажиотаж не имеет смысла. Маска не спасает от заражения. Она нужна лишь заболевшим. Причем менять ее следует каждые полтора часа.

В то же время, по его словам, массовые поставки масок из госрезерва в регионы должны начаться на текущей неделе.

- Не поддавайтесь панике. Не распространяйте непроверенные слухи. Они вредят больше, чем сама инфекция, - говорит Павел Кириленко. - Если у вас появились симптомы заболевания, обращайтесь к врачам. Помните, мы готовы к вспышке вируса. Никто не останется без помощи.