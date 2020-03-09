Отдых в Одессе: когда планировать, что стоит посмотреть

Пляжный отдых или когда ехать на море

Чаще всего туристы выбирают Одессу для отдыха на ее замечательных пляжах. Общая протяженность последних составляет свыше 25 километров. На территории города и его окраинах есть платные и бесплатные, ухоженные и дикие пляжные зоны. Наиболее популярны среди отдыхающих «Аркадия», «Дельфин», «Ланжерон», «Отрада». Непосредственно вход на эти пляжи свободен для туристов и местных жителей. Но платить нужно за аренду шезлонгов и зонтов, покрывающих практически все побережье.

Погода в Одессе https://www.048 соответствует умеренно-континентальному климату. Зимой температура редко пересекает черту в ноль градусов. Вода в море в холодное время прогревается до +6...+7 °C. Находятся смельчаки, готовые купаться и в таких условиях. Пляжный сезон начинается с конца мая. До середины сентября, а иногда и дольше сохраняется жаркая погода. Температура варьируется в пределах +24...+27 С. Тем, кто планирует совмещать пляжный отдых с экскурсиями, лучше отправляться в поездку в начале или в конце курортного сезона. Это позволит понежиться на солнышке, избежать изнуряющей жары.

Где стоит побывать в Одессе

Одесса по праву признана одним из наиболее колоритных городов. Здесь преобладают узкие уютные улочки, атмосфера тепла, юмора. Каждому туристу стоит обязательно посетить:

главную (пешеходную) улицу Дерибасовскую;

Городской сад;

мемориальные комплексы, посвященные ВОВ (411 Батареи, катакомбы);

Потемкинскую лестницу;

дворики-колодцы на Молдаванке, ул. Бунина, Жуковского, Еврейской, Преображенской, на просп. Александровском.

Спортивным фанатам нужно непременно побывать на стадионе «Черноморец». Любителям оперы желательно посетить одесский Оперный театр, представляющий собой не только отличную площадку для постановок, но и красивый образец архитектуры. Он входит в пятерку наиболее привлекательных сооружений данного назначения в мире. Тем, кто старается из каждой поездки привезти сувениры, идеальным местом для шопинга станут Староконный базар, где по словам местных жителей можно купить что угодно, даже небольшую атомную бомбу. Детей стоит непременно сводить в цирк, дельфинарий и другие примечательные места.