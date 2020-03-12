Славянский завод высоковольтных изоляторов поздравил своих прекрасных женщин с главным праздником весны

|12 марта 2020
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В канун Международного женского дня площадка перед проходной СЗВИ на несколько часов стала эпицентром праздничного события. Здесь появилась креативно оформленная фотозона и целая гора подарков, заботливо подготовленных мужчинами предприятия для своих замечательных коллег.
Команду мужчин для поздравления возглавлял директор ООО "ПО СЗВИ" Роман Вовченко, который для каждой сотрудницы нашел самые теплые и искренние слова пожеланий. Впрочем, начальников и подчиненных здесь не было, ведь 8-е Марта делит трудовой коллектив совсем по другому критерию. Главенствуют в этот день не должности, а любовь, красота и преклонение перед прекрасной частью человечества.
- Женщины СЗВИ - это душа нашего трудового коллектива, - уверен Роман Вовченко. - И хотя их принято считать слабым полом, это не совсем правильно. Ведь их трудолюбию, профессионализму и энергии многим из мужчин нужно еще поучиться. Не говоря уже о том, что женщина всегда была и остается источником доброты и вдохновения - как в семье, так и на производстве. Пусть все у них складывается самым лучшим образом в личной жизни и в трудовой карьере. А мы со своей стороны постараемся этому содействовать - и как коллеги по работе, и в качестве джентльменов.
Слова руководителя не расходятся с реальной жизнью. Сегодня на Славянском заводе высоковольтных изоляторов работают более 200 женщин. В штатном расписании они занимают самые разные должности - от рабочих профессий до административного звена. В эпоху гендерного равенства такая ситуация, конечно, не эксклюзивна. Однако далеко не везде женщины имеют возможности для профессионального развития и карьерного роста.
Для СЗВИ такая практика - устоявшаяся норма. Предприятие постоянно вкладывает средства в обучение персонала, помогая своим сотрудницам повышать квалификацию и осваивать новые специальности. Такая политика позволяет женщинам более полно реализовывать свои деловые качества, а заводу - внедрять новые технологии и улучшать производственные показатели.
- Мы благодарны нашим женщинам за их умение привнести в жизнь предприятия частицу гармонии и домашнего уюта, - говорит директор СЗВИ. - Этот фактор нельзя измерить никакими приборами, но, по факту, именно женщины делают наш трудовой коллектив единой семьей, способной стойко переносить мелкие неурядицы и совместно радоваться общим достижениям. От имени мужской части коллектива я искренне поздравляю наших красавиц с главным праздником весны и желаю им оставаться такими же очаровательными, нежными и любимыми. И, конечно, особые слова хочется адресовать нашему Генеральному директору Ларисе Анатольевне Бурлуцкой. Под многолетним руководством этой волевой женщины мы преодолели немало сложностей и всегда выходили победителями. А в жизни Лариса Анатольевна очень красивая, хрупкая, нежная и необычайно заботливая женщина. Мы желаем ей бесконечного женского счастья, ярких жизненных событий и достижения новых вершин!
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• Полиция изъяла в славянском магазине партию безакцизного алкоголя
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В канун Международного женского дня площадка перед проходной СЗВИ на несколько часов стала эпицентром праздничного события. Здесь появилась креативно оформленная фотозона и целая гора подарков, заботливо подготовленных мужчинами предприятия для своих замечательных коллег.