В Киеве объявлен карантин в связи с коронавирусом

|12 марта 2020
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Сегодня опасный коронавирус распространяется по всей планете будто снежный ком. Причем география распространения не имеет точных характеристик. Этот вирус обладает высоким уровнем заразности и чрезвычайно сильной поражающей способностью. Поэтому многие эксперты считают его рукотворным.
Спонтанно появиться столь мощный вирус в природе не может. Однако существует группа экспертов, считающих, что данный он существует давно и распространялся лишь среди летучих мышей, но в результате неадекватной мутации передался человеку. По крайней мере родство заболеваний человека и летучих мышей коронавирусом установлено в лабораторных условиях.
Данный опыты позволяют определять его как природно-очаговый. Однако летучие мыши, заболевшие коронавирусом, не имеют клинической симптоматики, в отличие от человека. Распространение происходит при помощи биологических выделений летучих мышей или человека напрямую либо опосредовано, задействуя мелких млекопитающих, сообщает www.44.ua/news. Именно поэтому вирус вспыхнул на территории юго-восточной Азии, ведь там такие млекопитающие употребляются в пищу.
Эксперты, считающие коронавирус результатом человеческого творения, утверждают, что он нацелен на снижение популяции азиатских народов. Действительно первичные вспышки заболевания наблюдались именно среди азиатского населения планеты. Бытует мнение, что это биологическое оружие создано американцами, а город Ухань выбран неслучайно – логистический центр Китая, наличие института вирусологии, крупнейший рынок торговли животными и наличие американского консульства, а также фармацевтических лабораторий развитых стран. Даже время вспышки может свидетельствовать о неслучайности заражения коронавирусом. Китайский новый год позволяет смешивать толпы иностранных и китайских граждан и способствует его легкому распространению по всему миру, в том числе на Украину и в Киев.
Смертельно опасный вирус довольно долгое время был блокирован внутри Китая, но после резко начал распространяться по планете. Следующими крупными очагами поражения являются Италия и Ирак. Сегодня случая заболевания коронавирусом, включая смертельный итог, есть практически во всех странах Европы, Азии и Америки. Сотни тысяч заболевших, рост статистики смертности – все это привело к необходимости объявления ВОЗ о наличии пандемии.
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