Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году

|14 марта 2020
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К началу 2020 года сохраняется тенденция активного развития львовского рынка недвижимости. В городе постоянно работает около 10 строительных компаний. Их силами реализуется несколько крупных проектов по возведению жилых и офисных зданий.
Спрос на квартиры в новостройках поддерживается на высоком уровне. Такими объектами интересуются покупатели в возрасте 23-40 лет, большую часть которых составляют молодые пары, семьи с детьми. Продажи жилой недвижимости растут после традиционного январского затишья.
Сезонная активность покупателей жилой недвижимости во Львове сохраняется. Рост средней стоимости квадратного метра приостановился в начале года, но цены остаются самыми высокими на западе страны. Осознавая эту особенность, застройщики предлагают объекты разных категорий – от бюджетных вариантов до премиум-класса. Ознакомиться с их актуальными предложениями можно в разделе 032.ua/estate.
Аналитики выделяют несколько тенденций развития львовского рынка недвижимости:
Одной из характерных особенностей Львова специалисты считают постепенное заполнение исторической части города новостройками. Они соседствуют с привычной архитектурой, а их стоимость поддерживается на среднем уровне. На протяжении мая-июня прошлого года цены на жилую недвижимость демонстрировали резкий рост, который распространился на все сегменты. Тенденция была прервана только зимой, поскольку спрос на квартиры резко упал.
Покупателям, планирующим приобретать недвижимость в 2020 году, следует поспешить с поиском подходящего варианта и заключением договора. Аналитики считают, что вместе с оживлением рынка, которое сейчас наблюдается, возобновится рост цен. Если эти прогнозы оправдаются, то увеличение стоимости затронет все типы жилья, включая бюджетные и элитные объекты разной площади. Наибольшим спросом традиционно пользуются 2- и 3-комнатные квартиры. Они преобладают в предложениях всех застройщиков, а разница в их стоимости невелика.
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