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Бездумная исполнительность

Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году

Татьяна Ковалева
14 марта 2020 Просмотров: 62  

К началу 2020 года сохраняется тенденция активного развития львовского рынка недвижимости. В городе постоянно работает около 10 строительных компаний. Их силами реализуется несколько крупных проектов по возведению жилых и офисных зданий.

Спрос на квартиры в новостройках поддерживается на высоком уровне. Такими объектами интересуются покупатели в возрасте 23-40 лет, большую часть которых составляют молодые пары, семьи с детьми. Продажи жилой недвижимости растут после традиционного январского затишья.

Какие тенденции демонстрирует отрасль

Сезонная активность покупателей жилой недвижимости во Львове сохраняется. Рост средней стоимости квадратного метра приостановился в начале года, но цены остаются самыми высокими на западе страны. Осознавая эту особенность, застройщики предлагают объекты разных категорий – от бюджетных вариантов до премиум-класса. Ознакомиться с их актуальными предложениями можно в разделе 032.ua/estate.

Аналитики выделяют несколько тенденций развития львовского рынка недвижимости:

  • завершение длительной рецессии, возобновление роста цен на первичное и вторичное жилье;
  • строительство качественных домов, стабильное увеличение предложения, активизация отрасли;
  • сохранение умеренной средней стоимости квадратного метра до момента повышения спроса;
  • технологический износ части объектов, разработка комплекса мер по их реконструкции.

Сохранятся ли темпы роста цен на жилье

Одной из характерных особенностей Львова специалисты считают постепенное заполнение исторической части города новостройками. Они соседствуют с привычной архитектурой, а их стоимость поддерживается на среднем уровне. На протяжении мая-июня прошлого года цены на жилую недвижимость демонстрировали резкий рост, который распространился на все сегменты. Тенденция была прервана только зимой, поскольку спрос на квартиры резко упал.

Покупателям, планирующим приобретать недвижимость в 2020 году, следует поспешить с поиском подходящего варианта и заключением договора. Аналитики считают, что вместе с оживлением рынка, которое сейчас наблюдается, возобновится рост цен. Если эти прогнозы оправдаются, то увеличение стоимости затронет все типы жилья, включая бюджетные и элитные объекты разной площади. Наибольшим спросом традиционно пользуются 2- и 3-комнатные квартиры. Они преобладают в предложениях всех застройщиков, а разница в их стоимости невелика.

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