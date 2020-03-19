Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате

|19 марта 2020
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Задолженность по зарплате 465-ти сотрудникам ДП СКРЦ «Славянский курорт» составляет более 3,7 млн грн.
Как выяснили правоохранители, на протяжении марта-июля 2018 года директор предприятия распределял средства, поступающие на счета санаторно-курортного реабцентра, не на зарплату сотрудникам. Хотя эта статья расходов является первоочередной и защищена законом.
В итоге на данный момент материалы уголовного производства в отношении руководителя ДП СКРЦ направлены в суд. Однако, как сообщает прокуратура, гендиректор погасил задолженность по зарплате в добровольном порядке.
По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, задолженность действительно выплачено. Но - не в полном объеме. В остальном, говорит мэр, подвижек в вопросе передачи курорта в собственность громады не наблюдается.
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Задолженность по зарплате 465-ти сотрудникам ДП СКРЦ «Славянский курорт» составляет более 3,7 млн грн.