Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате

Как выяснили правоохранители, на протяжении марта-июля 2018 года директор предприятия распределял средства, поступающие на счета санаторно-курортного реабцентра, не на зарплату сотрудникам. Хотя эта статья расходов является первоочередной и защищена законом.

В итоге на данный момент материалы уголовного производства в отношении руководителя ДП СКРЦ направлены в суд. Однако, как сообщает прокуратура, гендиректор погасил задолженность по зарплате в добровольном порядке.

По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, задолженность действительно выплачено. Но - не в полном объеме. В остальном, говорит мэр, подвижек в вопросе передачи курорта в собственность громады не наблюдается.