В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом

В Китае один человек скончался от хантавируса, которым можно заразиться от мышей. Инфицированный умер внезапно, в общественном транспорте. Об этом сообщает в своем Twitter телекомпания China Global Times.

Учтя предыдущий опыт, 32 человека, которые находились в автобусе, поместили на карантин. Им всем сделают тест на наличие инфекции.

Согласно исследованиям, человек редко заражается хантавирусом и обычно это случается в сельской местности, где есть благоприятная среда для грызунов. Деревянные дома, амбары, хозяйственные постройки и сараи – это потенциальные места для заражения хантавирусом. К слову, больше всего случаев заражения фиксируют в США.

Хантавирус вызывает тяжелое респираторное заболевание - хантавирусный кардиопульмональный синдром. Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний — это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота.

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые переносят в основном грызуны. Вирусы выделяются с мочой, калом и слюной переносчика, реже - через укус. Их легко подхватывают даже абсолютно здоровые люди. Пока не известны случаи передачи этого вируса от человека к человеку. Лекарств от него не существует, изучен он мало.