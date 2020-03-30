Сивохо уволили с СНБО

|30 марта 2020
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Сергея Сивохо освободили от должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.
"По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса, - ред.), Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в сообщении Аппарата СНБО.
По словам экс-советника СНБО, он и Максим Ткаченко, которого также уволили с аналогичной должности, не расстроились "из-за потерянных корочек, но переживают об утерянном Донбассе".
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Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее уточнил способы передачи коронавируса, рассказал, что Министерство здравоохранения внедряет в стране стандарт "клинической сортировки". В связи с этим не всех инфицированных китайским коронавирусом будут госпитализировать.
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В 29 марта в 3.00 стрелки часов будут переведены на один час вперед в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
— 28 марта 2020 —
Использующийся для борьбы с малярией российский препарат "Мефлохин" может быть применен для борьбы с коронавирусом – схему лечения на его основе разработала структура Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщается на сайте агентства..
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30 марта 2020
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
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Комментарии к статье «Сивохо уволили с СНБО»
Сергея Сивохо освободили от должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.