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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сивохо уволили с СНБО
30 марта 2020 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сергея Сивохо освободили от должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.

"По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса, - ред.), Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в сообщении Аппарата СНБО.

По словам экс-советника СНБО, он и Максим Ткаченко, которого также уволили с аналогичной должности, не расстроились "из-за потерянных корочек, но переживают об утерянном Донбассе".

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Комментарии к статье «Сивохо уволили с СНБО»

Сергея Сивохо освободили от должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.

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