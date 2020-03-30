Сивохо уволили с СНБО

Сергея Сивохо освободили от должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.

"По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса, - ред.), Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в сообщении Аппарата СНБО.

По словам экс-советника СНБО, он и Максим Ткаченко, которого также уволили с аналогичной должности, не расстроились "из-за потерянных корочек, но переживают об утерянном Донбассе".