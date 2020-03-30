В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, — сказано в сообщении.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.