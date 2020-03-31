|31 марта 2020
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Минздрав назвал условия для открытия продуктовых рынков на период карантина. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко, оно опубликовано на сайте ведомства во вторник, 31 марта.
«Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках обеспечить возможность функционирования рынков только при соблюдении следующих условий:
При этом на рынках выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.
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30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
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• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
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Комментарии к статье «В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения»
Минздрав назвал условия для открытия продуктовых рынков на период карантина. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко, оно опубликовано на сайте ведомства во вторник, 31 марта.