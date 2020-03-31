 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
31 марта 2020 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Минздрав назвал условия для открытия продуктовых рынков на период карантина. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко, оно опубликовано на сайте ведомства во вторник, 31 марта.

«Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках обеспечить возможность функционирования рынков только при соблюдении следующих условий: 

  • зарегистрирован производитель пищевой продукции
  • нахождения на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади,
  • имеется возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра», - сказано в документе.
  • обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты; обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий.

При этом на рынках выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

31 марта 2020

Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения

30 марта 2020

В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Сивохо уволили с СНБО

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

29 марта 2020

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет

В Украине больных COVID-19 будут сортировать

Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

28 марта 2020

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

29 марта Украина переходит на летнее время

В России представили препарат для борьбы с коронавирусом

Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги

В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа

Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования

Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции

В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом

27 марта 2020

Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов

В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества

В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем

Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19

Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса

Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн

Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

26 марта 2020

Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина

Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников

Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов

В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156

Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус

Также в разделе

Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

— 31 марта 2020 —

Карантин, бесспорно, подкорректировал планы каждого. Загадывать что-то на долгосрочную перспективу сейчас непросто, но к грядущим изменениям лучше быть готовыми. Рассказываем, что нового ожидать в апреле. О коронавирусе ни слова.

Читать далее ⇒

В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19

— 30 марта 2020 —

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Читать далее ⇒

Сивохо уволили с СНБО

— 30 марта 2020 —

Сергея Сивохо освободили от должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которую он занимал на общественных началах.

Читать далее ⇒

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет

— 29 марта 2020 —

«Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за прошедшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества», - заявил во время брифинга заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения»

Минздрав назвал условия для открытия продуктовых рынков на период карантина. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко, оно опубликовано на сайте ведомства во вторник, 31 марта.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Жизнь за рамками вируса

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Горбольница №1 законсервирована на случай массового поражения славянцев коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн

В Украину из-за границы привезли $130 миллионов

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

31 марта 2020

Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения

30 марта 2020

В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Сивохо уволили с СНБО

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

29 марта 2020

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет

В Украине больных COVID-19 будут сортировать

Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

28 марта 2020

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

29 марта Украина переходит на летнее время

В России представили препарат для борьбы с коронавирусом

Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги

В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа

Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования

Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции

В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом

27 марта 2020

Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов

В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества

В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем

Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19

Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса

Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн

Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

26 марта 2020

Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина

Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников

Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов

В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156

Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top