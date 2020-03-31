Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

|31 марта 2020
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Карантин, бесспорно, подкорректировал планы каждого. Загадывать что-то на долгосрочную перспективу сейчас непросто, но к грядущим изменениям лучше быть готовыми. Рассказываем, что нового ожидать в апреле. О коронавирусе ни слова.
Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что в 2020 году будет проведена индексация пенсий 11 млн украинцев. По ее словам, работать над этим начнут уже в апреле.
В текущем году индексация составит 11% - это 50% от инфляции и 50% от средней заработной платы предыдущего года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 5 марта пообещал, что до конца года пенсии проиндексируют.
Минсоцполитики в апреле выплатит единовременно по 1 тыс. грн пенсионерам (10 млн человек), которые сейчас получают менее 5 тыс. грн пенсии.
Такую же выплату в размере 1 тыс. грн получат более 400 тыс. получателей социальной помощи - люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.
В апреле стартует второй этап медицинской реформы. Владимир Зеленский 4 марта во время внеочередного заседания Рады заявлял, что в Украине многие к нему не готовы.
Тем временем правительство говорит, что реформа выполнена на 80% и "разворачиваться назад – это значит разрушить систему здравоохранения".
С 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.
Учиться онлайн школьники смогут на Facebook и YouTube, а также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые присоединились к этому проекту.
Каждый класс закреплен за конкретными телевизионными каналами:
Трансляция уроков будет проходить ежедневно, с понедельника по пятницу. Начало в 10:00.
С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн – больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику.
Утвердить документ врач сможет электронной подписью, а система будет автоматически отсылать информацию о больничном работодателю и в Фонд социального страхования.
Электронный кабинет недропользователя
В Украине должен заработать электронный кабинет недропользователя. Его запуск с апреля анонсировал глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.
По его словам, запуск электронного кабинета будет разделен на два этапа. На первом недропользователи смогут онлайн внести изменения в спецразрешения, продлить их, расширить с кадастровой картой.
На втором этапе, внедрение которого запланировано на июнь, можно будет подать отчетность, отследить статус документов и самостоятельно инициировать проведение аукциона.
С апреля в лесах стартует "сезон тишины" с целью сохранения популяции диких животных.
Ввиду этого в лесах и на объектах благоустройства запрещаются любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства.
К ним относятся санитарная вырубка леса, стрельбы, взрывные работы, фейерверки, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов.
Нарушителей привлекут к ответственности в соответствии со ст. 87 КУоАП и наложат на них административное взыскание в виде штрафа от 510 грн до 850 грн, а на должностных лиц – от 850 грн до 1 тыс. 190 грн.
Мене трех недель осталось до одного из самых важных религиозных праздников – Пасхи, однако конкретного ответа, как отмечать его в условиях тотального карантина, пока нет.
При этом президент Зеленский анонсировал в ближайшее время презентацию проекта "Пасха дома", который позволит отметить праздник, не собираясь толпами в церквях.
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31 марта 2020
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
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• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
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Комментарии к статье «Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля»
Карантин, бесспорно, подкорректировал планы каждого. Загадывать что-то на долгосрочную перспективу сейчас непросто, но к грядущим изменениям лучше быть готовыми. Рассказываем, что нового ожидать в апреле. О коронавирусе ни слова.