Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

Карантин, бесспорно, подкорректировал планы каждого. Загадывать что-то на долгосрочную перспективу сейчас непросто, но к грядущим изменениям лучше быть готовыми. Рассказываем, что нового ожидать в апреле. О коронавирусе ни слова.

Индексация пенсий

Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что в 2020 году будет проведена индексация пенсий 11 млн украинцев. По ее словам, работать над этим начнут уже в апреле.

В текущем году индексация составит 11% - это 50% от инфляции и 50% от средней заработной платы предыдущего года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 5 марта пообещал, что до конца года пенсии проиндексируют.

Дополнительная тысяча гривен

Минсоцполитики в апреле выплатит единовременно по 1 тыс. грн пенсионерам (10 млн человек), которые сейчас получают менее 5 тыс. грн пенсии.

Такую же выплату в размере 1 тыс. грн получат более 400 тыс. получателей социальной помощи - люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Медреформа

В апреле стартует второй этап медицинской реформы. Владимир Зеленский 4 марта во время внеочередного заседания Рады заявлял, что в Украине многие к нему не готовы.

Тем временем правительство говорит, что реформа выполнена на 80% и "разворачиваться назад – это значит разрушить систему здравоохранения".

Школа онлайн

С 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.

Учиться онлайн школьники смогут на Facebook и YouTube, а также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые присоединились к этому проекту.

Каждый класс закреплен за конкретными телевизионными каналами:

5-й класс – "ПлюсПлюс" и "112 Украина";

6-й класс – ZOOM и NewsOne;

7-й класс – ZIK;

8-й класс – "Индиго" и УНИАН;

9-й класс – "Рада" и "UA: Культура";

10-й класс – "UA: Первый";

11-й класс – М1.

Трансляция уроков будет проходить ежедневно, с понедельника по пятницу. Начало в 10:00.

Электронные больничные

С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн – больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику.

Утвердить документ врач сможет электронной подписью, а система будет автоматически отсылать информацию о больничном работодателю и в Фонд социального страхования.

Электронный кабинет недропользователя

В Украине должен заработать электронный кабинет недропользователя. Его запуск с апреля анонсировал глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

По его словам, запуск электронного кабинета будет разделен на два этапа. На первом недропользователи смогут онлайн внести изменения в спецразрешения, продлить их, расширить с кадастровой картой.

На втором этапе, внедрение которого запланировано на июнь, можно будет подать отчетность, отследить статус документов и самостоятельно инициировать проведение аукциона.

"Сезон тишины" в лесах

С апреля в лесах стартует "сезон тишины" с целью сохранения популяции диких животных.

Ввиду этого в лесах и на объектах благоустройства запрещаются любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства.

К ним относятся санитарная вырубка леса, стрельбы, взрывные работы, фейерверки, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов.

Нарушителей привлекут к ответственности в соответствии со ст. 87 КУоАП и наложат на них административное взыскание в виде штрафа от 510 грн до 850 грн, а на должностных лиц – от 850 грн до 1 тыс. 190 грн.

"Пасха дома"

Мене трех недель осталось до одного из самых важных религиозных праздников – Пасхи, однако конкретного ответа, как отмечать его в условиях тотального карантина, пока нет.

При этом президент Зеленский анонсировал в ближайшее время презентацию проекта "Пасха дома", который позволит отметить праздник, не собираясь толпами в церквях.