Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках

В Украине зараженные коронавирусом люди или контактные лица, которые находятся в самоизоляции, могут в экстренных случаях посещать аптеки и магазины, но быть в масках и держать дистанцию не менее 1,5 м.

Соответствующие изменения утвердил Кабинет министров Украины в постановлении "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом Sars-CoV-2" (№211).

В постановлении объясняется, что "лица, которые имели контакт с больным острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или болеют указанной болезнью и не нуждаются в госпитализации, являются лицами, которым необходима самоизоляция".

Срок самоизоляции больного и лиц, которые нуждаются в самоизоляции в результате контакта с больным, определяет лечащий врач.

"Лица, которые нуждаются в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстояния не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении Кабмина.

При этом Кабмин не определяет, что именно подразумевается под неотложным случаем.