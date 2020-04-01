Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт

Поскольку традиционное Евровидение-2020 отменили из-за вспышки коронавирусной инфекции, организаторы конкурса решили провести его аналог онлайн. Это будет происходить в формате неких домашних выступлений. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Организаторы выразили надежду, что в онлайн-представлении выступят все конкурсанты, которые должны были ехать на Евровидение в Роттердам (Нидерланды).

На шоу планируют пригласить 41 участника и артистов, которые радовали зрителей Евровидения в прошлые годы. Концерт продлится до двух часов.

Событие будут транслировать онлайн на канале конкурса в YouTube. Также смогут присоединиться национальные вещатели, члены Европейского союза вещателей (EBU).