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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
1 апреля 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пограничники ожидают 200 тысяч граждан Украины, которые приедут домой на Пасху. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко

"По всем направлениям, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших сограждан" - говорится в ообщении.

Глава ГНСУ напомнил, что самым активным днем, когда на границе с Польшей образовались длинные очереди, было 27 марта. "Пересекли границу 22 тысячи человек, а обычный показатель был 3,8 тысячи в сутки", - рассказал руководитель ГНСУ. 

Сейчас количество пропускных операций уменьшилось в несколько раз. Если в пиковые дни пограничники обслуживали через пешие пункты пропуска 450-500 человек в час, то сейчас — от 10 до 15 человек в час. 

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Комментарии к статье «В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев»

Пограничники ожидают 200 тысяч граждан Украины, которые приедут домой на Пасху. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко

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