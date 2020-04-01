В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев

Пограничники ожидают 200 тысяч граждан Украины, которые приедут домой на Пасху. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко

"По всем направлениям, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших сограждан" - говорится в ообщении.

Глава ГНСУ напомнил, что самым активным днем, когда на границе с Польшей образовались длинные очереди, было 27 марта. "Пересекли границу 22 тысячи человек, а обычный показатель был 3,8 тысячи в сутки", - рассказал руководитель ГНСУ.

Сейчас количество пропускных операций уменьшилось в несколько раз. Если в пиковые дни пограничники обслуживали через пешие пункты пропуска 450-500 человек в час, то сейчас — от 10 до 15 человек в час.