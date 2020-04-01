|1 апреля 2020
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В Украине планируют ужесточить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время заседания Кабинета министров, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он заявил, что новые ограничения будут применять в отношении транспорта, самоизоляции и обсервации. По его данным, пенсионерам старше 60 лет будет запрещено выходить из дома на период карантина.
Кабмин планирует проголосовать за ужесточение карантина и утвердить перечень новых мер уже завтра, 2 апреля.
После усиления правительством карантинных мероприятий в Украине запретят:
Стоит добавить, что все остальные нововведения будут проработаны с учетом предложений украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и профильных министерств.
Все принятые ограничения будут действовать до конца карантина - 24 апреля.
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• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
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• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
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Комментарии к статье «Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля»
В Украине планируют ужесточить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время заседания Кабинета министров, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.