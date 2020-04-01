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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
1 апреля 2020 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине планируют ужесточить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время заседания Кабинета министров, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что новые ограничения будут применять в отношении транспорта, самоизоляции и обсервации. По его данным, пенсионерам старше 60 лет будет запрещено выходить из дома на период карантина.

Кабмин планирует проголосовать за ужесточение карантина и утвердить перечень новых мер уже завтра, 2 апреля.

После усиления правительством карантинных мероприятий в Украине запретят:

  • находиться в общественных местах без масок или респираторов; 
  • перемещаться группой более двух человек;
  • находиться в общественных местах лицам до 16 лет без сопровождения совершеннолетних;
  • посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки и прибрежные зоны (не распространяется на выгул домашних животных одним лицом и случаи служебной необходимости);
  • посещать спортивные и детские площадки;
  • проводить массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие), в которых принимают участие более 10 человек (не распространяется на мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной охраны и органов местного самоуправления).

Стоит добавить, что все остальные нововведения будут проработаны с учетом предложений украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и профильных министерств.

Все принятые ограничения будут действовать до конца карантина - 24 апреля.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля»

В Украине планируют ужесточить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время заседания Кабинета министров, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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