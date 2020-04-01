Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля

В Украине планируют ужесточить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время заседания Кабинета министров, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что новые ограничения будут применять в отношении транспорта, самоизоляции и обсервации. По его данным, пенсионерам старше 60 лет будет запрещено выходить из дома на период карантина.

Кабмин планирует проголосовать за ужесточение карантина и утвердить перечень новых мер уже завтра, 2 апреля.

После усиления правительством карантинных мероприятий в Украине запретят:

находиться в общественных местах без масок или респираторов;

перемещаться группой более двух человек;

находиться в общественных местах лицам до 16 лет без сопровождения совершеннолетних;

посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки и прибрежные зоны (не распространяется на выгул домашних животных одним лицом и случаи служебной необходимости);

посещать спортивные и детские площадки;

проводить массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие), в которых принимают участие более 10 человек (не распространяется на мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной охраны и органов местного самоуправления).

Стоит добавить, что все остальные нововведения будут проработаны с учетом предложений украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и профильных министерств.

Все принятые ограничения будут действовать до конца карантина - 24 апреля.