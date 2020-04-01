В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы

Почти 500 жителей Донецкой области пребывают в режиме самоизоляции после возвращения из-за границы. Об этом во время пресс-конференции в Краматорске 1 апреля сообщил и.о. директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Василий Гончаренко.

«В область из-за границы вернулись 490 человек, которые официально зарегистрированы. Они все на самоизоляции, наблюдаются полицией и «первичкой». Мы, лабораторный центр, мониторим ситуацию по всем городам и районам области. Самоизоляция – важнейшая составляющая в борьбе с эпидемией», - пояснил Гончаренко.

Всего в очагах вспышки коронавирусной инфекции в регионе обследовано 295 контактных лиц.

«Из них осталось 17 человек, все остальные здоровы. Как только снимаются подозрения и приходят отрицательные ответы, контактные лица выходят из-под наблюдения и самоизоляция прекращается», - дополнил Василий Гончаренко.