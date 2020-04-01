Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, уже передал больницам более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и готов также разослать их по всему миру для спасения людей с осложнениями от коронавируса.

Об этом Маск написал в своем Twitter. По его словам, доставка будет бесплатной, но с одним условием.

"У нас есть дополнительные ИВЛ-аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки компании Tesla. Устройства и доставка бесплатны. Единственное требование - это немедленная установка аппаратов для тех, кто в них нуждается, а не простое хранение на складе", - говорится в сообщении.