Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру

|1 апреля 2020
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, уже передал больницам более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и готов также разослать их по всему миру для спасения людей с осложнениями от коронавируса.
Об этом Маск написал в своем Twitter. По его словам, доставка будет бесплатной, но с одним условием.
"У нас есть дополнительные ИВЛ-аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки компании Tesla. Устройства и доставка бесплатны. Единственное требование - это немедленная установка аппаратов для тех, кто в них нуждается, а не простое хранение на складе", - говорится в сообщении.
We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020
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• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
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• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
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• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, уже передал больницам более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и готов также разослать их по всему миру для спасения людей с осложнениями от коронавируса.