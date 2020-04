Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру

Об этом Маск написал в своем Twitter. По его словам, доставка будет бесплатной, но с одним условием.

"У нас есть дополнительные ИВЛ-аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки компании Tesla. Устройства и доставка бесплатны. Единственное требование - это немедленная установка аппаратов для тех, кто в них нуждается, а не простое хранение на складе", - говорится в сообщении.

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.