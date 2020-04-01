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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру
1 апреля 2020 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, уже передал больницам более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и готов также разослать их по всему миру для спасения людей с осложнениями от коронавируса.

Об этом Маск написал в своем Twitter. По его словам, доставка будет бесплатной, но с одним условием.

"У нас есть дополнительные ИВЛ-аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионах доставки компании Tesla. Устройства и доставка бесплатны. Единственное требование - это немедленная установка аппаратов для тех, кто в них нуждается, а не простое хранение на складе", - говорится в сообщении.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, уже передал больницам более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и готов также разослать их по всему миру для спасения людей с осложнениями от коронавируса.

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