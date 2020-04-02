По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса

Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса, по данным разведки США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американской разведки.

Чиновники попросили не называть их имена, потому что отчет является секретным, и они отказались детализировать его содержание. Но, по их словам, главное в том, что публичная отчетность Китая по случаям заболеваний и смертям намеренно неполна. Двое из официальных лиц заявили, что в докладе делается вывод о том, что цифры Китая являются поддельными.

Вспышка началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, но, согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, страна публично сообщила только о 82 000 случаев и 3300 случаях смерти.

"Реальность такова, что мы могли бы быть в лучшем положении, если бы Китай был более откровенным", - заявил вице-президент Майк Пенс.

Сообщается, что китайское правительство неоднократно пересматривало свою методологию подсчета случаев заболевания, в течение нескольких недель исключая людей без симптомов, и только потом добавило к общей сумме более 1500 бессимптомных случаев.

Республиканские законодатели в США были особенно резкими в отношении роли Китая в этой вспышке.

"Утверждение о том, что в США больше смертей от коронавируса, чем в Китае, является ложным", - заявил сенатор Бен Сасс, республиканец из Небраски, после того, как Bloomberg News опубликовал свой отчет. "Не комментируя какую-либо секретную информацию, это очень болезненно очевидно: коммунистическая партия Китая лгала, лжет и будет продолжать лгать о коронавирусе для защиты режима".

Дебора Биркс, иммунолог Госдепартамента, консультирующая Белый дом по поводу его реакции на вспышку, заявила, что публичная отчетность Китая повлияла на предположения о природе вируса в других странах мира.

Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью. Западные официальные лица указали на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, как вероятные заниженные данные. Другие, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут преуменьшать свои показатели.