Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942

Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

На брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что за минувшие сутки больше всего новых случаев заболевания было зафиксировано в Закарпатской области – 23 в Черновицкой – 28 и в Киеве – 20.

В целом наибольшее количество заражений зарегистрировано в Киеве – 180, Черновицкой области – 171 и Тернопольской – 114.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 12 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 6 случаев;

Закарпатская область – 24 случая;

Запорожская область – 22 случая;

Ивано-Франковская область – 81 случай;

Кировоградская область – 15 случаев;

Киев – 180 случаев;

Киевская область – 70 случаев;

Львовская область – 13 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 20 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ривненская область – 25 случаев;

Сумская область – 30 случаев;

Тернопольская область – 114 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 7 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черкасская область – 55 случаев;

Черниговская область – 5 случаев.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля, в центр поступило 570 случаев о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщений о подозрении", - говорится в сообщении.