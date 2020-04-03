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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942
3 апреля 2020 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

На брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что за минувшие сутки больше всего новых случаев заболевания было зафиксировано в Закарпатской области – 23 в Черновицкой – 28 и в Киеве – 20.

В целом наибольшее количество заражений зарегистрировано в Киеве – 180, Черновицкой области – 171 и Тернопольской – 114.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 61 случай;
  • Волынская область – 10 случаев;
  • Днепропетровская область – 12 случаев;
  • Донецкая область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 6 случаев;
  • Закарпатская область – 24 случая;
  • Запорожская область – 22 случая;
  • Ивано-Франковская область – 81 случай;
  • Кировоградская область – 15 случаев;
  • Киев – 180 случаев;
  • Киевская область – 70 случаев;
  • Львовская область – 13 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Одесская область – 20 случаев;
  • Полтавская область – 5 случаев;
  • Ривненская область – 25 случаев;
  • Сумская область – 30 случаев;
  • Тернопольская область – 114 случаев;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 4 случая;
  • Хмельницкая область – 7 случаев;
  • Черновицкая область – 171 случай;
  • Черкасская область – 55 случаев;
  • Черниговская область – 5 случаев.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля, в центр поступило 570 случаев о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщений о подозрении", - говорится в сообщении.

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Количество зафиксированных в Украине случаев заболевания коронавирусом выросло до 942. По состоянию на 10:00 3 апреля, умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

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