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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске
3 апреля 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Лаборатория по диагностике коронавируса COVID-19 методом полимеразной цепной реакции начнет работать в Донецкой области на базе областного СПИД-центра в Славянске с 6 апреля. Об этом сообщила директор Донецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Людмила Маслова во время пресс-конференции в Краматорске в пятницу, 3 апреля.

«Лабораторию по диагностике коронавирусной инфекции пришлось разворачивать на базе центра СПИДа. Фактически с понедельника мы начнем диагностику коронавируса, чтобы не отсылать пробы в Киев, будем приостанавливать свои исследования для профилактики ВИЧ»,- рассказала Людмила Маслова.

Она отметила, что для центра за счет областного бюджета приобрели специальную аппаратуру – открытый амплификатор, один из флагманов в проведении исследований на коронавирус, а также высокоскоростную центрифугу и дополнительное оборудование для исследований.

«На сегодняшний день лаборатория укомплектована оборудованием, частично укомплектована защитной одеждой, получены и завезены диагностикумы. Мы сейчас на этапе обкатки оборудования, вчера провели пробоподготовку. У нас есть материалы для подготовки 1 тысячи проб и 1,7 тысяч комплектов на проведение самого исследования», - добавила Маслова. 

За одну рабочую смену медицинская бригада сможет делать анализы 12-24 проб на коронавирус.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске»

Лаборатория по диагностике коронавируса COVID-19 методом полимеразной цепной реакции начнет работать в Донецкой области на базе областного СПИД-центра в Славянске с 6 апреля. Об этом сообщила директор Донецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Людмила Маслова во время пресс-конференции в Краматорске в пятницу, 3 апреля.

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