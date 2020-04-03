Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров

Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста. Соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

В частности, украинцев, достигших 60-летнего возраста, определили в категорию лиц, которые должны находиться на самоизоляции. Исключение составляют только те, которые задействованы в мерах по предотвращению COVID-19 или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

В то же время тем, кто заявил о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции, разрешается посещение магазинов и аптек, которые находятся на расстоянии не более 2 километров при условии использования средств индивидуальной защиты.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции возложен на Нацполицию и Нацгвардию, работников учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля, уполномоченные органы местного самоуправления,в том числе с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.