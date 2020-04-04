|4 апреля 2020
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В Украине для людей на самоизоляции из-за заболевания или контакта с зараженными коронавирусом вводятся жесткие правила. Выходить за продуктами и лекарствами можно не чаще двух раз в неделю и посещать не любой, а ближайший магазин — в радиусе двух километров.
«Людям, которые будут пребывать на самоизоляции разрешается выходить в определенные период времени в аптеки и магазины которые находятся на расстоянии не более 2 км в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости», — сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, на брифинге в субботу.
Также он сообщил, что согласно изменениям, в постановление правительства №211 относительно ужесточения карантинных мер, «патрульной полиции будет разрешено останавливать и поверять людей, документы и также через онлайн-приложения, является ли этот человек контактным».
«По результатам проверок можно будет привлекать к админответственности», - сказал Ляшко.
Ляшко подчеркнул, что режим самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекций будет жестко контролироваться.
«Относительно больных — наша просьба, вообще не выходить, это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы делаем все, чтобы люди, которые лечатся от коронавируса дома, получали все необходимое, и препараты, и питание», — сказал он.
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• Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин
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• Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров
• Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске
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• В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка
2 апреля 2020
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• По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса
• Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
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• Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру
• В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы
• Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
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• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
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Комментарии к статье «Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин »
В Украине для людей на самоизоляции из-за заболевания или контакта с зараженными коронавирусом вводятся жесткие правила. Выходить за продуктами и лекарствами можно не чаще двух раз в неделю и посещать не любой, а ближайший магазин — в радиусе двух километров.