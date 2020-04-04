Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин

В Украине для людей на самоизоляции из-за заболевания или контакта с зараженными коронавирусом вводятся жесткие правила. Выходить за продуктами и лекарствами можно не чаще двух раз в неделю и посещать не любой, а ближайший магазин — в радиусе двух километров.

«Людям, которые будут пребывать на самоизоляции разрешается выходить в определенные период времени в аптеки и магазины которые находятся на расстоянии не более 2 км в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости», — сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, на брифинге в субботу.

Также он сообщил, что согласно изменениям, в постановление правительства №211 относительно ужесточения карантинных мер, «патрульной полиции будет разрешено останавливать и поверять людей, документы и также через онлайн-приложения, является ли этот человек контактным».

«По результатам проверок можно будет привлекать к админответственности», - сказал Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что режим самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекций будет жестко контролироваться.

«Относительно больных — наша просьба, вообще не выходить, это будет контролироваться и контролироваться жестко. Мы делаем все, чтобы люди, которые лечатся от коронавируса дома, получали все необходимое, и препараты, и питание», — сказал он.