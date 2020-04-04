В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса

— 4 апреля 2020 —

В Украине для людей на самоизоляции из-за заболевания или контакта с зараженными коронавирусом вводятся жесткие правила. Выходить за продуктами и лекарствами можно не чаще двух раз в неделю и посещать не любой, а ближайший магазин — в радиусе двух километров.

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