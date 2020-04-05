Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

|5 апреля 2020
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине развивается медленнее, чем в Италии или Испании, которые сегодня лидируют в Европе по числу заболевших и умерших от COVID-19.
"Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, то Италия прошла этот путь за шесть дней, Испания – семь дней, США – за восемь дней, Украина – более чем за девять дней, – сказал главный сантираный врач Виктор Ляшко.
В Украине по состоянию на 10:00 5 апреля подтвердили 1251 случай заболевания COVID-19, умерли 32 человека, 25 выздоровели.
"За прошедшие сутки были госпитализированы 55 человек. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии и не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (30 случаев), в Тернопольской области (25 случаев) и в Кировоградской области (18). Всего в Украине госпитализированы 624 больных COVID-19, из них 30 детей. На искусственной вентиляции легких находится 18 человек", — уточнил Ляшко.
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4 апреля 2020
• В Киеве будут кремировать умерших от коронавируса
• Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков
• Кабмин разрешил находиться на улице без маски
• Украинцам на самоизоляции разрешат дважды в неделю выходить в магазин
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• В Славянске 5 апреля будет проведена дезинфекция дорог.
• В Краматорске 5-летний ребенок упал со второго этажа.
• Жители Славянска могут позвонить по вопросам коронавируса на «горячую линию»
• В МВФ бьют тревогу - мировая экономика остановилась
3 апреля 2020
• Пенсии и соцпомощь украинцам на время карантина переназначат автоматически
• Кабмин установил режим самоизоляции для всех пенсионеров
• Донецкая область готовится проводить диагностику коронавируса в Славянске
• Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 942
• В Славянске готовят к открытию два продуктовых рынка
2 апреля 2020
• Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год
• По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса
• Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику
1 апреля 2020
• Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру
• В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы
• Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
• Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля
• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине развивается медленнее, чем в Италии или Испании, которые сегодня лидируют в Европе по числу заболевших и умерших от COVID-19.