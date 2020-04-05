Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине развивается медленнее, чем в Италии или Испании, которые сегодня лидируют в Европе по числу заболевших и умерших от COVID-19.

"Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, то Италия прошла этот путь за шесть дней, Испания – семь дней, США – за восемь дней, Украина – более чем за девять дней, – сказал главный сантираный врач Виктор Ляшко.

В Украине по состоянию на 10:00 5 апреля подтвердили 1251 случай заболевания COVID-19, умерли 32 человека, 25 выздоровели.

"За прошедшие сутки были госпитализированы 55 человек. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии и не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (30 случаев), в Тернопольской области (25 случаев) и в Кировоградской области (18). Всего в Украине госпитализированы 624 больных COVID-19, из них 30 детей. На искусственной вентиляции легких находится 18 человек", — уточнил Ляшко.