Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут

Из всех украинцев, заболевших COVID-19, за государственные средства будут лечить лишь пациентов в тяжелом и среднем состоянии.

«Мы, прежде всего, должны говорить о лечении средней тяжести и тяжелых больных. Там, где используются, в частности, достаточно дорогие лекарственные средства. Государство будет брать это на себя», - заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как отметил Степанов, сейчас в срочном порядке государство пересматривает пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий.