Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день

С этого дня Центр общественного здоровья МОЗ прекращает сообщать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине дважды в день. Информацию будут обнародовать только утром. Об этом сообщает пресс-служба центра.

До этого Минздрав отчитывался о COVID-19 дважды в день - в 10 утра и 22 вечера. С чем связано это решение - не сообщается.