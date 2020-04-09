В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек

В Донецкой области подтвердили первый случай выздоровления от COVID-19 - получен второй отрицательный результат лабораторной диагностики, проведенной пациентке с Бахмута.

Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

При этом он добавил, что в области зафиксировали два новых заболевания коронавирусом.

"Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда", - сообщил он.

Исследования их биоматериалов проводились в Славянске, в вирусологической лаборатории Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, для которой было приобретено необходимое оборудование за счет областного бюджет.