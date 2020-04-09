Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран

Исследованием вакцины против коронавирусной болезни занимаются в более чем 70 странах мира. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здоровья Тедрос Аданом Гебреисус.

«Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследование вакцины», – сказал Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработке и справедливому распределению вакцин, чтобы все страны могли получить лекарства.

«Когда вакцина или лекарство готовы, мы должны быть в состоянии доставить их по всему миру. Не должно быть разрыва между имущими и неимущими», – сообщил глава ВОЗ.