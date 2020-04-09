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Бездумная исполнительность

Правительство изменило карантинные ограничения
9 апреля 2020 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля

Правительство разрешило работать таким объектам:

- почтовой и курьерской деятельности;

- строительных работ;

- по сбору и заготовке отходов;

- заведениям торговли строительными материалами.

Также Кабмин разрешил обходиться без самоизоляции некоторым категориям людей в возрасте старше 60 лет. Это:

- государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции";

- военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

- лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;

- лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:

  • осуществляют деятельность и предоставляющих услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;
  • предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;
  • являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
  • включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
  • являются объектами потенциально опасных технологий и производств.
По материалам: Украинская правда

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Комментарии к статье «Правительство изменило карантинные ограничения»

Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля

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