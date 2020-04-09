Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса

Украинские ученые из Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию озвучивают страшные цифры смертности от Covid-19 в стране. По их мнению, три тысячи украинцев умрет к концу апреля, а заразятся инфекцией около 45 тысяч граждан.

"По одному из вариантов, вероятность которого достигает 60 процентов, на 22 – 23 апреля в Украине будет 44-45 тысяч больных. Ориентировочно три тысячи человек умрет. После этого интенсивность эпидемии пойдет на спад", - сообщается в сюжете ТСН.

Специалисты считают, что такая смертность будет, если люди не будут придерживаться правил карантина.

Исследование базировалось на данных о распространении вируса в Италии и Испании, но с поправками на украинскую действительность. Ученые учли разницу в продолжительности жизни в европейских странах и в Украине.