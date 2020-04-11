СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Служба безопасности Украины настаиваетна продлении санкций против российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Такое предложение внес в СНБО глава СБУ Иван Баканов, сообщается на сайте ведомства.

"Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб", - сообщили в СБУ.

"В продлении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно, сохраним безопасность государства в целом", – убежден Иван Баканов.

Напомним, в мае 2020 года завершается срок блокировки популярных российских интернет-ресурсов, в числе которых сервисы "Яндекса" и Mail.ru, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", в отношении которых вводились санкции экс-президентом Петром Порошенко сроком на три года.