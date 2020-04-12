Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

|12 апреля 2020
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На украинском рынке труда продолжается снижение количества вакансий, но меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в экономическом обзоре недели.
"Всего за три недели карантина количество новых вакансий упало на 44%", - говорится в обзоре.
В то же время количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина в дальнейшем практически не меняется.
“Из-за роста неопределенности даже IT-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливают найм новых сотрудников“- говорится в сообщении.
"Показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах", - добавили в НБУ, отметив, что исключения составили только розничная торговля, медицина и сельское хозяйство.
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9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
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• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
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• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
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• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
• Суд в очередной раз перенес рассмотрение дела Штепы
• Гончаренко считает решение Кабмина неконституционным и обжаловал его в суде
• Сын умершей от коронавируса в Беларуси написал заявление на Лукашенко
5 апреля 2020
• Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин
• Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины
• Ляшко: В Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии и Испании
4 апреля 2020
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Комментарии к статье «Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину»
На украинском рынке труда продолжается снижение количества вакансий, но меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в экономическом обзоре недели.