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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
12 апреля 2020 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На украинском рынке труда продолжается снижение количества вакансий, но меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в экономическом обзоре недели.

"Всего за три недели карантина количество новых вакансий упало на 44%", - говорится в обзоре.

В то же время количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина в дальнейшем практически не меняется.

“Из-за роста неопределенности даже IT-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливают найм новых сотрудников“- говорится в сообщении.

"Показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах", - добавили в НБУ, отметив, что исключения составили только розничная торговля, медицина и сельское хозяйство.

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Комментарии к статье «Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину»

На украинском рынке труда продолжается снижение количества вакансий, но меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в экономическом обзоре недели.

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