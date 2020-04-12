Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

На украинском рынке труда продолжается снижение количества вакансий, но меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в экономическом обзоре недели.

"Всего за три недели карантина количество новых вакансий упало на 44%", - говорится в обзоре.

В то же время количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина в дальнейшем практически не меняется.

“Из-за роста неопределенности даже IT-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливают найм новых сотрудников“- говорится в сообщении.

"Показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах", - добавили в НБУ, отметив, что исключения составили только розничная торговля, медицина и сельское хозяйство.