Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

Международная группа ученых установила, что самые тяжелые случаи COVID-19 можно разделить на два типа, которые требуют разного подхода к лечению. Новые данные позволят снизить смертность от коронавируса.

Речь идет прежде всего о тяжелых больных, спасения которых требует иногда даже присоединения к аппаратам искусственной вентиляции легких. Главной характеристикой болезни исследователи выделили гипоксемию — острое падение уровня кислорода в крови.

Разные пациенты могут иметь, различные симптомы — некоторые больные имеют одышку, другие не будут иметь никаких проблем с дыханием. По этой основанию Медики предлагают условно поделить пневмонии на два типа – L и H. Каждый тип будет иметь свои характеристики и свой протокол лечения. Отличать их можно через компьютерную томографию и назначать соответствующее лечение.