Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

|14 апреля 2020
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Международная группа ученых установила, что самые тяжелые случаи COVID-19 можно разделить на два типа, которые требуют разного подхода к лечению. Новые данные позволят снизить смертность от коронавируса.
Речь идет прежде всего о тяжелых больных, спасения которых требует иногда даже присоединения к аппаратам искусственной вентиляции легких. Главной характеристикой болезни исследователи выделили гипоксемию — острое падение уровня кислорода в крови.
Разные пациенты могут иметь, различные симптомы — некоторые больные имеют одышку, другие не будут иметь никаких проблем с дыханием. По этой основанию Медики предлагают условно поделить пневмонии на два типа – L и H. Каждый тип будет иметь свои характеристики и свой протокол лечения. Отличать их можно через компьютерную томографию и назначать соответствующее лечение.
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• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
6 апреля 2020
• Больных коронавирусом в легкой стадии бесплатно лечить не будут
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Международная группа ученых установила, что самые тяжелые случаи COVID-19 можно разделить на два типа, которые требуют разного подхода к лечению. Новые данные позволят снизить смертность от коронавируса.