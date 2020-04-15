Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

Многие начинающие садоводы при выборе техники для ухода за садом и огородом, стремятся приобрести мощный инструмент. Безусловно, мощность - это важный критерий, но не стоит забывать, что чем больше мощность - тем дороже и габаритнее техника, а значит и больший вес. Помимо этого, мощный мотор требует повышенного расхода топлива, что не всегда экономически оправдано для ухода за небольшим участком.

Перед походом в магазин, оцените объем участка и какие работы вы хотите автоматизировать. Чтобы подобрать наиболее подходящий триммер, отметьте для себя нюансы участка: рельеф, уровень неухоженности (легкий тонкий бурьян или старый сухостой с кустарниками и порослями молодых деревьев), нужно ли скашивать траву возле забора и между деревьев, насколько близко между собой деревья и кустарники. Также предупредите менеджера в магазине, для кого вы выбираете инструмент, кто в основном будет им пользоваться.

Для женщин и пожилых людей нет ничего удобнее, чем компактный недорогой электротриммер для травы. Если не учитывать небольшую мощность и зависимость от длины шнура, все остальные характеристики относятся только к преимуществам: тихий, нет вредных выхлопов и запаха, легко завести, небольшой вес, совершенно простое управление, не устает спина и руки, безопасный, эргономичная рукоятка, позволяющая маневрировать триммером как угодно.

Кому подойдет электротриммер

Электрическая коса может использоваться на участке 4-6 соток. Ей удобно обрабатывать тропинки, почву между деревьями, цветники, скашивать траву вдоль заборов, бордюр и под скамейками и работать в парниках, теплицах.

Благодаря экологически чистому электромотору, оператору не придется дышать выхлопными газами, а так же спокойно работать в закрытом помещении.

Длину кабеля можно увеличить с помощью обычного удлинителя. Если стандартная длина не подходит, можно заказать индивидуальный размер на любом специализированном рынке или поискать в строительных магазинах.

Расположение двигателя может быть вверху или внизу. Триммеры с верхним расположением мотора более сбалансированы и можно спокойно скашивать сырую траву, не боясь получить короткое замыкание. Такие модели удобно использовать на неровных участках, оврагах, буграх. За счет комфортного ремня, коса просто навешивается на плечо.

Если ваш выбор пал на электротриммер с нижним расположением двигателя, то аккуратней работайте с мокрой растительностью, особенно утром или после дождя. Но в основном электрические триммеры выпускаются все же с мотором вверху.

Базовые правила эксплуатации - как правильно пользоваться садовым триммером

В целом, это максимально простой и комфортный в использовании инструмент. Включили в розетку, повесили на плечо, нажали Пуск - и косите в удовольствие.

Тем не менее, есть несколько ценных советов, которые точно не помешает знать владельцам садовых инструментов:

Обязательно пользуйтесь защитными аксессуарами: очки, перчатки. Не стоит экономить на вашей безопасности. Даже такие простые аксессуары защитят ваши глаза от летающих стеблей и мусора, а руки от порезов.

Внимательно осмотрите участок на предмет посторонних предметов. Уберите мелкий мусор, камни, все железки, стекла, любые маленькие твердые кусочки, которые могут отлететь в процессе работы. Твердый мусор - угроза устройству и, что важнее, вашему здоровью.

Триммеры от 1 кВт могут работать как с леской, так и ножом. Если вы работаете леской, то ничего дополнительно делать не нужно. Но когда вы установили режущий нож, чтобы скосить более жесткую растительность, внимательно проверьте насколько хорошо закручены гайки.

Перед тем как включить устройство, расположите его удобно и надежно на плече. Для этого у вас в комплекте есть плечевое крепление (на одно плечо), или ранцевое (на два плеча). Крепление всегда можно купить отдельно. Затем, в зависимости от типа рукоятки, крепко возьмите рукоятку и убедитесь, что ничего не скользит. Режущий элемент или шпуля с леской должен располагаться параллельно почвы.

Косить нужно справа налево, т.к. режущий механизм вращается против часовой стрелки. Проще всего мысленно разделить участок на небольшие квадраты и перемещаться по внешней стороне. Чтобы удалить остатки нескошенной травы, сделайте обратное движение слева направо.

Когда вы проходите косой рядом с деревьями, лучше не использовать нож, т.к. можно повредить ствол. Деревья обычно просто обходят по кругу.

Если вы работаете с леской, старайтесь не касаться твердых предметов и земли, это может преждевременно вывести из строя комплектующие.

Высокую траву нужно скашивать в 2-3 приема, иначе она намотается на катушку, что приведет к перегреву двигателя. Это все несложно, нужно просто привыкнуть.

Не забывайте делать перерывы. Продолжительность работы триммера указано производителем в паспорте устройства. Также не стоит нагружать косу слишком толстыми и жесткими ветками, если она маломощная. Проконсультируйтесь с продавцами, какую растительность можно косить, а какую нет.

После того как закончите работу, нужно хорошо почистить все нижние элементы (нож, шпулю) от остатков травы и другого мусора.

Хранить электротриммер лучше всего в разобранном состоянии.

Надеемся наши советы помогут вам в работе на даче. В магазине Optoweek.com.ua вы всегда можете купить недорогой садовый триммер по низким ценам с доставкой по Украине и официальной гарантией производителя.