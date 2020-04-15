Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

|15 апреля 2020
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Многие начинающие садоводы при выборе техники для ухода за садом и огородом, стремятся приобрести мощный инструмент. Безусловно, мощность - это важный критерий, но не стоит забывать, что чем больше мощность - тем дороже и габаритнее техника, а значит и больший вес. Помимо этого, мощный мотор требует повышенного расхода топлива, что не всегда экономически оправдано для ухода за небольшим участком.
Перед походом в магазин, оцените объем участка и какие работы вы хотите автоматизировать. Чтобы подобрать наиболее подходящий триммер, отметьте для себя нюансы участка: рельеф, уровень неухоженности (легкий тонкий бурьян или старый сухостой с кустарниками и порослями молодых деревьев), нужно ли скашивать траву возле забора и между деревьев, насколько близко между собой деревья и кустарники. Также предупредите менеджера в магазине, для кого вы выбираете инструмент, кто в основном будет им пользоваться.
Для женщин и пожилых людей нет ничего удобнее, чем компактный недорогой электротриммер для травы. Если не учитывать небольшую мощность и зависимость от длины шнура, все остальные характеристики относятся только к преимуществам: тихий, нет вредных выхлопов и запаха, легко завести, небольшой вес, совершенно простое управление, не устает спина и руки, безопасный, эргономичная рукоятка, позволяющая маневрировать триммером как угодно.
Электрическая коса может использоваться на участке 4-6 соток. Ей удобно обрабатывать тропинки, почву между деревьями, цветники, скашивать траву вдоль заборов, бордюр и под скамейками и работать в парниках, теплицах.
Благодаря экологически чистому электромотору, оператору не придется дышать выхлопными газами, а так же спокойно работать в закрытом помещении.
Длину кабеля можно увеличить с помощью обычного удлинителя. Если стандартная длина не подходит, можно заказать индивидуальный размер на любом специализированном рынке или поискать в строительных магазинах.
Расположение двигателя может быть вверху или внизу. Триммеры с верхним расположением мотора более сбалансированы и можно спокойно скашивать сырую траву, не боясь получить короткое замыкание. Такие модели удобно использовать на неровных участках, оврагах, буграх. За счет комфортного ремня, коса просто навешивается на плечо.
Если ваш выбор пал на электротриммер с нижним расположением двигателя, то аккуратней работайте с мокрой растительностью, особенно утром или после дождя. Но в основном электрические триммеры выпускаются все же с мотором вверху.
В целом, это максимально простой и комфортный в использовании инструмент. Включили в розетку, повесили на плечо, нажали Пуск - и косите в удовольствие.
Тем не менее, есть несколько ценных советов, которые точно не помешает знать владельцам садовых инструментов:
Надеемся наши советы помогут вам в работе на даче. В магазине Optoweek.com.ua вы всегда можете купить недорогой садовый триммер по низким ценам с доставкой по Украине и официальной гарантией производителя.
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14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
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• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
• В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции
• Минздрав решил информировать по заболеваемости COVID-19 раз в день
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