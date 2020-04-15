Как правильно выбрать кондиционер

|15 апреля 2020
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Благодаря огромному ассортименту климатической техники в продаже каждый пользователь сможет выбрать оптимальную для себя модель – с учетом дизайна, способа крепления, площади помещения.
Покупая кондиционер Gree в Comfy, климатическую технику других марок, всегда смотрите на особенности ее установки. Идеального на все случаи жизни варианта нет – просто каждый имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе.
Самый популярный вариант, агрегаты предназначены для бытового и полупромышленного применения. В состав настенных моделей входит пара блоков – внутренний и наружный. Внутреннюю часть монтируют под потолком, чаще всего возле окна. Это способствует минимизации временных и финансовых затрат на установку системы. Для управления и настроек удобно использовать настенный, дистанционный пульт.
Кассетную климатическую технику монтируют в промышленных зданиях. Для ее работы нужны высокие потолки, крепление осуществляется в межпотолочном пространстве. Основной блок кондиционера обычно устанавливают по центру потолка. Он практически незаметный, подает потоки воздуха сразу в несколько сторон. Кассетный кондиционер – идеальный выбор для больших помещений. Свежий воздух может поступать извне, обязательно наличие функции обогрева.
Эти модели, как и кассетные, крепят между декоративным и основным потолком. Производительные устройства нуждаются в специальном проектировании, правильном монтаже. До покупки агрегата нужно подготовить проект помещения и климатической системы. Канальный кондиционер – лучшее решение для больших помещений, где постоянно находится большое число людей.
Установки не представляют сложностей в монтаже, мягко и равномерно распределяют потоки воздуха в помещениях. Прибор подойдет для охлаждения и обогрева комнат. Доступны дополнительные функции:
Благодаря небольшим габаритам, установка гармонично вписывается в разные интерьеры. Цена высокая, но она от и до оправдана высоким качеством.
Кондиционер устанавливают на полу, крепление стационарное. Монтаж простой, техническое обслуживание тоже. Рабочих блоков 2 – внутренний и внешний. Есть также мобильные напольные модели – они идут на колесиках, могут перемещаться из одного помещения в другое.
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14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
• В Славянске возобновлена работа двух рынков
• В Славянске с 8 апреля будет сокращена работа электротранспорта
• Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством заключенных
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Благодаря огромному ассортименту климатической техники в продаже каждый пользователь сможет выбрать оптимальную для себя модель – с учетом дизайна, способа крепления, площади помещения.