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Бездумная исполнительность

Как правильно выбрать кондиционер

Татьяна Ковалева
15 апреля 2020 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Благодаря огромному ассортименту климатической техники в продаже каждый пользователь сможет выбрать оптимальную для себя модель – с учетом дизайна, способа крепления, площади помещения.

Покупая кондиционер Gree в Comfy, климатическую технику других марок, всегда смотрите на особенности ее установки. Идеального на все случаи жизни варианта нет – просто каждый имеет свои особенности, которые нужно учитывать при выборе.

Настенные модели

Самый популярный вариант, агрегаты предназначены для бытового и полупромышленного применения. В состав настенных моделей входит пара блоков – внутренний и наружный. Внутреннюю часть монтируют под потолком, чаще всего возле окна. Это способствует минимизации временных и финансовых затрат на установку системы. Для управления и настроек удобно использовать настенный, дистанционный пульт.

Кассетные сплит-системы

Кассетную климатическую технику монтируют в промышленных зданиях. Для ее работы нужны высокие потолки, крепление осуществляется в межпотолочном пространстве. Основной блок кондиционера обычно устанавливают по центру потолка. Он практически незаметный, подает потоки воздуха сразу в несколько сторон. Кассетный кондиционер – идеальный выбор для больших помещений. Свежий воздух может поступать извне, обязательно наличие функции обогрева.

Канальные модели

Эти модели, как и кассетные, крепят между декоративным и основным потолком. Производительные устройства нуждаются в специальном проектировании, правильном монтаже. До покупки агрегата нужно подготовить проект помещения и климатической системы. Канальный кондиционер – лучшее решение для больших помещений, где постоянно находится большое число людей.

Напольно-потолочное оборудование

Установки не представляют сложностей в монтаже, мягко и равномерно распределяют потоки воздуха в помещениях. Прибор подойдет для охлаждения и обогрева комнат. Доступны дополнительные функции:

  • осушение;
  • ионизация;
  • очистка воздуха;
  • др.

Благодаря небольшим габаритам, установка гармонично вписывается в разные интерьеры. Цена высокая, но она от и до оправдана высоким качеством.

Напольная техника

Кондиционер устанавливают на полу, крепление стационарное. Монтаж простой, техническое обслуживание тоже. Рабочих блоков 2 – внутренний и внешний. Есть также мобильные напольные модели – они идут на колесиках, могут перемещаться из одного помещения в другое.

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Комментарии к статье «Как правильно выбрать кондиционер»

Благодаря огромному ассортименту климатической техники в продаже каждый пользователь сможет выбрать оптимальную для себя модель – с учетом дизайна, способа крепления, площади помещения.

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