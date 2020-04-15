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Бездумная исполнительность

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
15 апреля 2020 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Порядка 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса поступили в Донецкую область с начала карантина. Об этом сообщил на пресс-конференции в Краматорске 15 апреля заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«В области есть чуть меньше 100 тысяч быстрых тестов, дополнительная партия в количестве 50 тысяч была получена в понедельник, они уже используются. Также имеется около 7 тысяч ПЦР-тестов. Пока потребности покрываются», - рассказал Александр Педенко.

Он отметил, что с начала работы лабораторий для диагностики коронавирусной инфекции в Славянске и Мариуполе суммарно проведены 177 исследований, из них 14 – за минувшие сутки.
По материалам: Остров

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Порядка 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса поступили в Донецкую область с начала карантина. Об этом сообщил на пресс-конференции в Краматорске 15 апреля заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

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