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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
15 апреля 2020 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия". Таким образом правительство признало электронные паспорта в смартфоне цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, уже скоро они появятся в приложении "Дия". Его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple уже сейчас.

"Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и извлечения из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали заграничный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как и бумажный, что действует внутри страны. Количество украинцев с зарубежным биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карт. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности", - говорится в сообщении.

По завершении карантина украинцы смогут активно пользоваться е-паспортами:

  • во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;
  • во время медицинского обслуживания и банковских операций;
  • во время получения административных услуг.

Украина первая в мире страна, в которой разрешается пользоваться цифровым паспортом, не предъявляя цифрового или пластикового аналога.
По материалам: 112.UA

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Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия". Таким образом правительство признало электронные паспорта в смартфоне цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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