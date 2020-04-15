|15 апреля 2020
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Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия". Таким образом правительство признало электронные паспорта в смартфоне цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, уже скоро они появятся в приложении "Дия". Его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple уже сейчас.
"Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и извлечения из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали заграничный биометрический паспорт, который так же удостоверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как и бумажный, что действует внутри страны. Количество украинцев с зарубежным биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карт. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности", - говорится в сообщении.
По завершении карантина украинцы смогут активно пользоваться е-паспортами:
Украина первая в мире страна, в которой разрешается пользоваться цифровым паспортом, не предъявляя цифрового или пластикового аналога.
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• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
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• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
7 апреля 2020
• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
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Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия". Таким образом правительство признало электронные паспорта в смартфоне цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.