Какие существуют способы исправления прикуса

Заботиться о своей улыбке важно. Это нужно не только для эстетики. Неправильный прикус может влиять на состояние зубов, вызвать проблему в височно-нижнечелюстном суставе. Сейчас существует множество современных технологий, которые могут исправить подобную ситуацию с очень хорошим результатом и без вреда для общего здоровья.

Неправильный прикус в некоторых случаях связан с генетикой или травмами зубов. Неровные зубы могут вызывать заболевание десен, нарушение дикции и речи, других немаловажных функций.

Скорректировать кривые зубы можно с помощью современных технологий. Для этого необходимо пройти несколько этапов:

посещение врача-ортодонта. Только консультация у врача позволит выяснить, какое именно лечение подходит. Вы сможете посмотреть общую картину заболевания;

необходимо сделать фото лица, панорамный снимок зубов, где будет видно состояние каждого зуба, слепок челюсти;

перед процедурой лечения важно, чтобы все зубы были полностью здоровые. Нужно остановить процессы воспаления.

Далее можно решить проблему неровных зубов следующими способами: система длительного ношения (брекеты) и съемные системы (каппы, трейнеры, пластинки).

Выравнивание зубов с помощью брекетов

Брекеты – это маленькие пластинки, которые прикрепляются специальным клеем. Они связаны между собой металлической пластиной. Таким образом, давление на зубы происходит равномерное, процесс корректировки проходит быстрее.

Брекеты могут быть:

металлические. Это самый доступный вид по стоимости и очень хороший по качеству. Недостаток – это внешний вид. Такие системы быстрее выравнивают зубы, как правило, это занимает 1,5-2 года;

керамические. Изделие имеет эстетический внешний вид, но стоит дороже. Его плюс – это прочность. После окончания лечения такую систему намного проще снять;

сапфировые. Подходят тем, у кого от природы светлые зубы, так как на более темных система будет очень заметна. Процесс выравнивания зубов происходит медленнее по сравнению с использованием металлических изделий, так как наблюдается трение между пластиной и металлической дугой;

лингвальные. Ставятся на внутреннюю поверхность зубов, поэтому абсолютно невидимые. Здесь будет более сложная установка и высокая стоимость, поэтому довольно сложно найти подходящего специалиста;

безлигатурные. Отличаются от классических брекетов тем, что у них есть клипса, которая держит дугу. Ухаживать за ними проще, но по виду немного громоздкие.

Виниры

Накладываются на зубы в виде маленьких пластин, которые могут сделать улыбку более привлекательной. То есть виниры не исправляют прикус, они скрывают дефекты зубов. Их основной недостаток заключается в том, что для установки необходимо стачивать зуб, поэтому, если будет желание снять виниры, придется пройти продолжительное восстановление.

Элайнеры для выравнивания зубов

Внешне похожи на колпачки, их еще называют каппы. Они прозрачные. Для их изготовления нужны слепки челюсти и лица, на основании которых готовится 3D-модель. Лечение займет около года. Во время приема пищи каппы необходимо снимать.

Есть множество способов выравнивания зубов, но самым результативным остается система исправление прикуса брекетами. Тем более что с развитием современных технологий они становятся все более незаметными, удобными и надежными.