|16 апреля 2020
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Заботиться о своей улыбке важно. Это нужно не только для эстетики. Неправильный прикус может влиять на состояние зубов, вызвать проблему в височно-нижнечелюстном суставе. Сейчас существует множество современных технологий, которые могут исправить подобную ситуацию с очень хорошим результатом и без вреда для общего здоровья.
Неправильный прикус в некоторых случаях связан с генетикой или травмами зубов. Неровные зубы могут вызывать заболевание десен, нарушение дикции и речи, других немаловажных функций.
Скорректировать кривые зубы можно с помощью современных технологий. Для этого необходимо пройти несколько этапов:
Далее можно решить проблему неровных зубов следующими способами: система длительного ношения (брекеты) и съемные системы (каппы, трейнеры, пластинки).
Брекеты – это маленькие пластинки, которые прикрепляются специальным клеем. Они связаны между собой металлической пластиной. Таким образом, давление на зубы происходит равномерное, процесс корректировки проходит быстрее.
Брекеты могут быть:
Накладываются на зубы в виде маленьких пластин, которые могут сделать улыбку более привлекательной. То есть виниры не исправляют прикус, они скрывают дефекты зубов. Их основной недостаток заключается в том, что для установки необходимо стачивать зуб, поэтому, если будет желание снять виниры, придется пройти продолжительное восстановление.
Внешне похожи на колпачки, их еще называют каппы. Они прозрачные. Для их изготовления нужны слепки челюсти и лица, на основании которых готовится 3D-модель. Лечение займет около года. Во время приема пищи каппы необходимо снимать.
Есть множество способов выравнивания зубов, но самым результативным остается система исправление прикуса брекетами. Тем более что с развитием современных технологий они становятся все более незаметными, удобными и надежными.
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• Какие существуют способы исправления прикуса
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• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
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• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
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• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
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