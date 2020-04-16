 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Какие существуют способы исправления прикуса

Татьяна Ковалева
16 апреля 2020 Просмотров: 41  

Заботиться о своей улыбке важно. Это нужно не только для эстетики. Неправильный прикус может влиять на состояние зубов, вызвать проблему в височно-нижнечелюстном суставе. Сейчас существует множество современных технологий, которые могут исправить подобную ситуацию с очень хорошим результатом и без вреда для общего здоровья.

Неправильный прикус в некоторых случаях связан с генетикой или травмами зубов. Неровные зубы могут вызывать заболевание десен, нарушение дикции и речи, других немаловажных функций.

Скорректировать кривые зубы можно с помощью современных технологий. Для этого необходимо пройти несколько этапов:

  • посещение врача-ортодонта. Только консультация у врача позволит выяснить, какое именно лечение подходит. Вы сможете посмотреть общую картину заболевания;
  • необходимо сделать фото лица, панорамный снимок зубов, где будет видно состояние каждого зуба, слепок челюсти;
  • перед процедурой лечения важно, чтобы все зубы были полностью здоровые. Нужно остановить процессы воспаления.

Далее можно решить проблему неровных зубов следующими способами: система длительного ношения (брекеты) и съемные системы (каппы, трейнеры, пластинки).

Выравнивание зубов с помощью брекетов

Брекеты – это маленькие пластинки, которые прикрепляются специальным клеем. Они связаны между собой металлической пластиной. Таким образом, давление на зубы происходит равномерное, процесс корректировки проходит быстрее.

Брекеты могут быть:

  • металлические. Это самый доступный вид по стоимости и очень хороший по качеству. Недостаток – это внешний вид. Такие системы быстрее выравнивают зубы, как правило, это занимает 1,5-2 года;
  • керамические. Изделие имеет эстетический внешний вид, но стоит дороже. Его плюс – это прочность. После окончания лечения такую систему намного проще снять;
  • сапфировые. Подходят тем, у кого от природы светлые зубы, так как на более темных система будет очень заметна. Процесс выравнивания зубов происходит медленнее по сравнению с использованием металлических изделий, так как наблюдается трение между пластиной и металлической дугой;
  • лингвальные. Ставятся на внутреннюю поверхность зубов, поэтому абсолютно невидимые. Здесь будет более сложная установка и высокая стоимость, поэтому довольно сложно найти подходящего специалиста;
  • безлигатурные. Отличаются от классических брекетов тем, что у них есть клипса, которая держит дугу. Ухаживать за ними проще, но по виду немного громоздкие.

Виниры

Накладываются на зубы в виде маленьких пластин, которые могут сделать улыбку более привлекательной. То есть виниры не исправляют прикус, они скрывают дефекты зубов. Их основной недостаток заключается в том, что для установки необходимо стачивать зуб, поэтому, если будет желание снять виниры, придется пройти продолжительное восстановление.

Элайнеры для выравнивания зубов

Внешне похожи на колпачки, их еще называют каппы. Они прозрачные. Для их изготовления нужны слепки челюсти и лица, на основании которых готовится 3D-модель. Лечение займет около года. Во время приема пищи каппы необходимо снимать.

Есть множество способов выравнивания зубов, но самым результативным остается система исправление прикуса брекетами. Тем более что с развитием современных технологий они становятся все более незаметными, удобными и надежными.

Последние новости

16 апреля 2020

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

11 апреля 2020

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"

9 апреля 2020

Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

Также в разделе

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

— 16 апреля 2020 —

Количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, выросло на 1,0-1,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

Читать далее ⇒

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

— 16 апреля 2020 —

В 2020 году из-за карантинных мероприятий вследствие пандемии коронавируса украинские школьники могут остаться без выпускных вечеров и последних звонков. Об этом стало известно из письма Министерства образования и науки Украины № 1/9-213, опубликованного сегодня на сайте ведомства.

Читать далее ⇒

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

— 16 апреля 2020 —

В Европарламенте предлагают создать международную миротворческую миссию на российско-украинской границе. Об этом говорится в проекте доклада, который будут обсуждать на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента и может быть одобрен Еврокомиссией уже в мае, сообщает "Радио "Свобода".

Читать далее ⇒

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

— 15 апреля 2020 —

Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия". Таким образом правительство признало электронные паспорта в смартфоне цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

В Славянске паски продаются уже освященные

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

ФИФА изменит сроки трансферных окон

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 апреля 2020

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

11 апреля 2020

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"

9 апреля 2020

Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top