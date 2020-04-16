Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Согласно новому американскому исследованию, уровень смертности от коронавируса почти в шесть раз ниже в странах с программой вакцинации БЦЖ.

Разработанная в 1921 году вакцина БЦЖ не только дает многолетний иммунитет к туберкулезу, однако может защитить и от коронавируса нового типа.

Результаты исследования опубликованы в онлайн-архиве MedRxiv. Пока их не размещают академические журналы, так как работа еще не прошла научное рецензирование.

Новое исследование показывает, что в странах с широко распространенными программами вакцинации БЦЖ заболеваемость COVID-19 намного ниже, чем в других.

В ходе исследования его авторы - эксперты Школы общественного здравоохранения Bloomberg Университета Джонса Хопкинса - рассмотрели уровень смертности на миллион жителей в 50 странах.

Группа ученых рассчитала коэффициент смертности от коронавируса в этих государствах, учитывая их экономический уровень, долю пожилого населения и факторы, которые могут исказить общую картину уровня смертности, сообщает Страна.

В своей статье они утверждают, что связь между использованием БЦЖ и снижением смертности, вызванной Covid-19, хорошо заметна. Смертность от Covid-19 в странах, использующих БЦЖ, в 5,8 раз ниже, чем в странах, не использующих БЦЖ.

Известно, что помимо туберкулёза, вакцина БЦЖ обладает также доказанной эффективностью в борьбе с проказой и, по неполным данным, защищает от язвы Бурули и других нетуберкулёзных микобактериозов. Кроме того, она используется при лечении рака мочевого пузыря.