 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
16 апреля 2020 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
БЦЖ оказалась эффективна против коронавируса.

Согласно новому американскому исследованию, уровень смертности от коронавируса почти в шесть раз ниже в странах с программой вакцинации БЦЖ.

Разработанная в 1921 году вакцина БЦЖ не только дает многолетний иммунитет к туберкулезу, однако может защитить и от коронавируса нового типа.

Результаты исследования опубликованы в онлайн-архиве MedRxiv. Пока их не размещают академические журналы, так как работа еще не прошла научное рецензирование.

Новое исследование показывает, что в странах с широко распространенными программами вакцинации БЦЖ заболеваемость COVID-19 намного ниже, чем в других.

В ходе исследования его авторы - эксперты Школы общественного здравоохранения Bloomberg Университета Джонса Хопкинса -  рассмотрели уровень смертности на миллион жителей в 50 странах.

Группа ученых рассчитала коэффициент смертности от коронавируса в этих государствах, учитывая их экономический уровень, долю пожилого населения и факторы, которые могут исказить общую картину уровня смертности, сообщает Страна.

В своей статье они утверждают, что связь между использованием БЦЖ и снижением смертности, вызванной Covid-19, хорошо заметна. Смертность от Covid-19 в странах, использующих БЦЖ, в 5,8 раз ниже, чем в странах, не использующих БЦЖ.

Известно, что помимо туберкулёза, вакцина БЦЖ обладает также доказанной эффективностью в борьбе с проказой и, по неполным данным, защищает от язвы Бурули и других нетуберкулёзных микобактериозов. Кроме того, она используется при лечении рака мочевого пузыря.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 апреля 2020

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

11 апреля 2020

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"

9 апреля 2020

Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Также в разделе

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

— 16 апреля 2020 —

Количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, выросло на 1,0-1,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

Читать далее ⇒

Какие существуют способы исправления прикуса

— 16 апреля 2020 —

Заботиться о своей улыбке важно. Это нужно не только для эстетики. Неправильный прикус может влиять на состояние зубов, вызвать проблему в височно-нижнечелюстном суставе. Сейчас существует множество современных технологий, которые могут исправить подобную ситуацию с очень хорошим результатом и без вреда для общего здоровья.

Читать далее ⇒

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

— 16 апреля 2020 —

В 2020 году из-за карантинных мероприятий вследствие пандемии коронавируса украинские школьники могут остаться без выпускных вечеров и последних звонков. Об этом стало известно из письма Министерства образования и науки Украины № 1/9-213, опубликованного сегодня на сайте ведомства.

Читать далее ⇒

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

— 16 апреля 2020 —

В Европарламенте предлагают создать международную миротворческую миссию на российско-украинской границе. Об этом говорится в проекте доклада, который будут обсуждать на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента и может быть одобрен Еврокомиссией уже в мае, сообщает "Радио "Свобода".

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса»

Согласно новому американскому исследованию, уровень смертности от коронавируса почти в шесть раз ниже в странах с программой вакцинации БЦЖ.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

В Славянске паски продаются уже освященные

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

ФИФА изменит сроки трансферных окон

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 апреля 2020

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

11 апреля 2020

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"

9 апреля 2020

Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top