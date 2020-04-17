Минздраве решил тестировать на COVID-19 всех медработников

|17 апреля 2020
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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования медиков на коронавирус - раз в 5 дней. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в пятницу, 17 апреля.
"В связи с существенным увеличением количества заболевших медицинских работников пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований один раз в пять дней всех медицинских работников, работающих с COVID-19", - отметил глава Минздрава.
Министр добавил, что всего в Украине вирусом заразились 879 медработников.
"За последние сутки ПЦР-тестами подтверждено коронавирус у 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медработник. Это новый антирекорд по заболевших за сутки. Госпитализировано 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, 3 детей и 19 медработников. Летальных случаев зарегистрировано 9", - заявил Степанов и добавил, что за последние сутки по Украине было проведено 4 730 тестов на коронавирус.
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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования медиков на коронавирус - раз в 5 дней. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в пятницу, 17 апреля.