В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни

— 16 апреля 2020 —

Заботиться о своей улыбке важно. Это нужно не только для эстетики. Неправильный прикус может влиять на состояние зубов, вызвать проблему в височно-нижнечелюстном суставе. Сейчас существует множество современных технологий, которые могут исправить подобную ситуацию с очень хорошим результатом и без вреда для общего здоровья.

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