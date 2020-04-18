 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
18 апреля 2020 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Порядка 7 тысяч человек обратились в центры занятости Донецкой области за выплатами пособия по безработице в период пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции в Краматорске 17 апреля сообщила директор областной службы занятости Валентина Рыбалко.

«За период карантина статус безработного и помощь по безработице получили почти 7 тысяч жителей региона. Всего на сегодня 12 тысяч получателей помощи по безработице. Это на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - проинформировала Валентина Рыбалко. 

По сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в центры занятости региона возросло в два раза. 

«Если в январе-феврале регистрировалось около 200 граждан, то на сегодня мы обрабатываем 400-500 обращений ежедневно. Из общего числа пребывающих на учете 70% – это лица, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию, по соглашению сторон или в связи с окончанием срока договора», - сказала Рыбалко.

Обще число незанятых граждан в Донецкой области, которые пребывают на учете в центрах занятости, составляет 15 тысяч человек.
По материалам: Остров

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

18 апреля 2020

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

17 апреля 2020

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников

16 апреля 2020

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

11 апреля 2020

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

Также в разделе

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

— 18 апреля 2020 —

В Великобритании запустили в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания. 

Читать далее ⇒

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

— 18 апреля 2020 —

Православные верующие в условиях карантина из-за коронавируса могут самостоятельно благословить куличи и яйца, а не освящать в церкви. Об этом заявил архиерей Украинской православной церкви архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) на своей странице в Facebook.

Читать далее ⇒

В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни

— 18 апреля 2020 —

Пятнадцатый случай COVID-19 лабораторно подтвержден в Донецкой области. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Читать далее ⇒

Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников

— 17 апреля 2020 —

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования медиков на коронавирус - раз в 5 дней. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в пятницу, 17 апреля.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина»

Порядка 7 тысяч человек обратились в центры занятости Донецкой области за выплатами пособия по безработице в период пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции в Краматорске 17 апреля сообщила директор областной службы занятости Валентина Рыбалко.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

В Славянске паски продаются уже освященные

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

ФИФА изменит сроки трансферных окон

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 апреля 2020

В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни

В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода

17 апреля 2020

В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона

Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников

16 апреля 2020

Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Какие существуют способы исправления прикуса

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

11 апреля 2020

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top