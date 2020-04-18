В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина

Порядка 7 тысяч человек обратились в центры занятости Донецкой области за выплатами пособия по безработице в период пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции в Краматорске 17 апреля сообщила директор областной службы занятости Валентина Рыбалко.

«За период карантина статус безработного и помощь по безработице получили почти 7 тысяч жителей региона. Всего на сегодня 12 тысяч получателей помощи по безработице. Это на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - проинформировала Валентина Рыбалко.

По сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в центры занятости региона возросло в два раза.

«Если в январе-феврале регистрировалось около 200 граждан, то на сегодня мы обрабатываем 400-500 обращений ежедневно. Из общего числа пребывающих на учете 70% – это лица, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию, по соглашению сторон или в связи с окончанием срока договора», - сказала Рыбалко.

Обще число незанятых граждан в Донецкой области, которые пребывают на учете в центрах занятости, составляет 15 тысяч человек.