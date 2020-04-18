В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи

Православные верующие в условиях карантина из-за коронавируса могут самостоятельно благословить куличи и яйца, а не освящать в церкви. Об этом заявил архиерей Украинской православной церкви архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) на своей странице в Facebook.

Так, по словам владыки, благословение можно совершить следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", затем окропить пищу святой водой, "если она есть", со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".