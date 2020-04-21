Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

Донецкая область оказалась на предпоследнем, 23 месте, среди всех регионов Украины по числу зараженных коронавирусом COVID-19. Такие данные опубликовала пресс-служба Минздрава 21 апреля.

Так, на утро 21 апреля на Донетчине число инфицированных коронавирусом составляет 16 человек: Мариуполь – 9, Константиновка – 1, Бахмут – 1, Белозерское – 1, Дружковка – 2, Мирноград – 1 и Славянск – 1. Из них 1 летальный, 10 – завершились выздоровлением, еще 5 пациентов продолжают лечение.

В стране лидирует по числу заболевших коронавирусом г. Киев (892 случая), меньше всего случаев зарегистрировано в Черниговской области (13 человек).

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко ранее объяснил относительно небольшое количество случаев заражения коронавирусом в Донецкой области низким потоком вернувшихся в регион из стран с опасной эпидситуацией.