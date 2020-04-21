Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом

|21 апреля 2020
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Донецкая область оказалась на предпоследнем, 23 месте, среди всех регионов Украины по числу зараженных коронавирусом COVID-19. Такие данные опубликовала пресс-служба Минздрава 21 апреля.
Так, на утро 21 апреля на Донетчине число инфицированных коронавирусом составляет 16 человек: Мариуполь – 9, Константиновка – 1, Бахмут – 1, Белозерское – 1, Дружковка – 2, Мирноград – 1 и Славянск – 1. Из них 1 летальный, 10 – завершились выздоровлением, еще 5 пациентов продолжают лечение.
В стране лидирует по числу заболевших коронавирусом г. Киев (892 случая), меньше всего случаев зарегистрировано в Черниговской области (13 человек).
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко ранее объяснил относительно небольшое количество случаев заражения коронавирусом в Донецкой области низким потоком вернувшихся в регион из стран с опасной эпидситуацией.
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20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
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• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
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• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
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• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
• В Славянске паски продаются уже освященные
• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
• В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину
14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
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Комментарии к статье «Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом»
Донецкая область оказалась на предпоследнем, 23 месте, среди всех регионов Украины по числу зараженных коронавирусом COVID-19. Такие данные опубликовала пресс-служба Минздрава 21 апреля.